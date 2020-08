Remédio para a covid vem aí?; morde-assopra EUA-China e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (25) para começar o dia bem informado:

IPO de fintech do Alibaba é novo capítulo em morde-assopra de China e EUA

Varejista chinesa, dona do maior IPO de Nova York, escolheu Xangai e Hong Kong para listar ações da Ant Financial

AstraZeneca testa medicamento para prevenir e tratar a covid-19

Na primeira fase de testes, 48 voluntários receberam uma dose do medicamento que combina dois tipos de anticorpos

Câmara discute nesta terça penas mais duras a casos de corrupção na covid

Projeto de lei da deputada Adriana Ventura (NOVO-SP) dobra a punição a agentes públicos condenados pelo mau uso de recursos do erário

Após entra e sai da pauta, Fundeb, finalmente, vai à votação no Senado

Tentativa de destinar recursos do fundo de educação para programa de renda atrasou debate. Briga pelo orçamento também ameaça atrasar anúncio do Pró-Brasil

Estudo da UFRJ aponta aumento da transmissão da covid-19 no Rio

Número do Estado, porém, apresentou uma leve redução em comparação à semana anterior

Governadores terão que devolver R$40 bi caso não cumpram o teto de gastos

Dos 20 Estados que adotaram o teto de gastos como contrapartida à renegociação da dívida com o governo federal, 11 não cumpriram a regra em 2019

PIB da Alemanha despenca e registra contração recorde no 2º trimestre

As perdas econômicas representam a queda mais forte desde que a Alemanha iniciou os cálculos do PIB trimestral em 1970

Qualicorp divulga resultados no trimestre dos sonhos dos planos de saúde

Operadoras de planos de saúde tiveram altas nos lucros em plena pandemia, mas o desemprego ameaça o setor; para se proteger, a Qualicorp busca a baixa renda

Política e mundo

Caso Flordelis: entenda a participação de cada acusado no assassinato

Polícia vê parlamentar como arquiteta do plano que matou o pastor Anderson do Carmo; dos dez acusados presos, oito eram membros da família

Convenção republicana começa focando na base pró-Trump

Donald Trump Jr., filho mais velho do presidente, fez o principal discurso, enquadrando a eleição como uma escolha entre a ordem e a anarquia

Coreia do Sul retoma aulas online após avanço do coronavírus

Autoridades anunciaram que as aulas em Seul de outras duas províncias devem ser realizadas de forma remota até 11 de setembro

Cuba testa sua vacina contra covid-19 nos primeiros voluntários

A vacina “Soberana 01” deve apresentar resultados em meados de fevereiro de 2021

Fundada por brasileiro nos EUA, esta startup recebeu aporte de R$ 63 mi

Fundada pelo brasileiro João de Paula e o americano Matthew Watson, a startup Origin ajuda funcionários de grandes empresas a gerir suas vidas financeiras

Como impedir que sua reunião no Zoom seja invadida por hackers

Recentemente, um vereador de São Paulo teve uma chamada de vídeo invadida por manifestantes

Preços de seguros de carro caem até 35% na pandemia. Como economizar

De janeiro a julho, os preços de novos seguros reduziram, em média, 7,5% no país, para R$ 1,7 mil

Prêmio da Amazon dará R$ 10 mil a aplicativo de acessibilidade para Alexa

A empresa americana também doará R$ 100 mil reais a ONGs no Brasil como parte do projeto

Os Estados Unidos vão publicar o índice de construção de novas casas emitidas em julho, que mede a força do mercado imobiliário norte-americano. Também serão divulgados os dados referentes à confiança do consumidor do mês de agosto.

No Brasil, será divulgado o IPCA-15, também conhecido como uma prévia da inflação oficial, referente ao mês de agosto, que mede a variação de um conjunto de preços de bens e serviços habituais de uma família durante um determinado período de tempo.

