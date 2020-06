Relatório do Fed faz com que índices americanos reduzam alta nesta sexta

O relatório semestral de política monetária do banco central americano (Fed, na sigla em inglês), enviado ao Congresso, reduziu a escalada dos índices americanos nesta sexta-feira. Mais cedo, os indicadores operavam em alta acentuada em contraste com o tombo de ontem. Mas o tom do documento – que menciona “incertezas extraordinárias” – fez com que os investidores ficassem mais cautelosos. Às 16h30, Dow Jones subia 1,19%, o S&P 500, 0,41%, e Nasdaq, 0,07%.

Segundo Bruno Lima, especialista em renda variável da EXAME Research, o motivo para a renovada cautela dos investidores é o medo de uma trajetória frágil na recuperação dos empregos. “A sinalização foi de que não dá para sair comprando uma recuperação em V da economia, pois a crise pode estar criando problemas estruturais”, comenta. Sobre a alta mais cedo, o especialista comenta que era uma correção técnica, não uma mudança de tendência. Tanto é que outros ativos como petróleo – que ontem caiu 8% – não tiveram uma recuperação tão extraordinária quanto a das ações mais cedo.

Além da questão técnica de preços, ontem representante do governo disse que não haverá um novo fechamento mesmo se houver uma segunda onda da doença nos Estados Unidos. Isso, segundo Lucas Carvalho, analista de investimentos da Toro Investimentos, ajudou na alta de hoje. “É importante que os investidores saibam que a volatilidade é o novo normal. O mercado não encontrou o seu ponto de equilíbrio e a cada notícia vai variar para cima ou para baixo”, explica.