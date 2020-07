Reforma tributária vai sair?; Acordo bilionário da UE e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (21) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Governo envia reforma tributária ao Congresso sem “nova CPMF”

A proposta irá focar na unificação de PIS e Cofins, um primeiro passo para a simplificação dos impostos, prioridade da equipe econômica

União Europeia chega a acordo de 750 bilhões de euros contra covid-19

O valor de 750 bilhões de euros será dividido aos países em forma de subsídios (390 bilhões) e de empréstimos (360 bilhões)

Fundador da Qualicorp e José Serra são alvos de operação da PF

A operação, uma nova fase da Lava Jato, apura se houve caixa 2 na campanha de Serra ao Senado

Neoenergia abre pior temporada de balanços em 12 anos

Resultado deve mostrar queda no consumo de energia e aumento da inadimplência, mas o pior virá com as empresas de aviação, e até com as varejistas

Após queda de braço com Governo, Câmara deve votar Fundeb

O principal mecanismo de financiamento da educação básica vinha sendo tratado pelo Congresso, mas governo apresentou proposta própria

Sem o TikTok, será o Snapchat o novo queridinho da geração Z nos EUA?

Analistas projetam que a rede social, que divulga nesta terça-feira seu balanço trimestral, tenha ampliado sua base de usuários ativos durante a pandemia

Bolsa Família final 2 recebe quarta parcela do auxílio emergencial

Os integrantes do programa começaram a receber a quarta parcela na última segunda-feira

Impacto da covid-19: shopping do futuro não tem área de alimentação lotada

Estudo da EY-Parthenon conduzido durante um mês e divulgado com exclusividade pela EXAME aponta as tendências para a reabertura e pós-pandemia

Política e mundo

Reino Unido decide romper acordos com Hong Kong

A iniciativa britânica acontece em um momento de crescentes preocupações com uma nova lei de segurança nacional imposta pela China

Enquanto você desligou…

Crianças transmitem coronavírus tanto quanto adultos, diz estudo

A taxa de contágio mais alta foi encontrada em casos de crianças em idade escolar, de 18,6%. Crianças de zero a nove anos transmitem menos a doença

A virada da iRobot durante a quarentena

A fabricante dos aspiradores-robôs Roomba divulga hoje os resultados do segundo trimestre e deve ser beneficiada pela maior demanda na pandemia

O que fazer se você for pego mentindo no currículo?

Graduação inventada ou inglês fluente: pesquisa revela que 65% dos jovens já inventou ou distorceu informações no CV

Brasil zera imposto de importação de equipamentos de energia solar

Medida deve ajudar a impulsionar negócios no momento em que a desvalorização do real frente ao dólar aumenta custos

Via Varejo ganha R$ 2,3 bi em valor na bolsa após dados no Twitter

Ação dispara 7,35% após informações publicadas por engano, apagadas em seguida, e companhia vira alvo de apuração da CVM

Agenda

Como acontece todas as semanas, o Energy Information Administration atualiza os estoques de petróleo bruto e em cushing dos EUA.

Fique ligado no discurso do vice-presidente do Banco Central Europeu, Luis de Guindos, sobre a possível direção futura da política monetária da Zona do Euro.

LIVES

8h30 – Brasil em reconstrução

Acompanhe o 1º fórum digital de empreendedorismo, negócios e transformação, uma parceria da EXAME e do Money Report. Acesse exame.com nesta terça para assistir aos debates.

Confira a programação aqui

Frase do dia

“A vida é 10% do que acontece comigo e 90% de como eu reajo a isso” – Charles Swindoll.