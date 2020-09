Reforma tributária em debate; TikTok segue nos EUA e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta segunda-feira (28) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: Brexit, lucro chinês e o que mais move o mercado nesta segunda

Bolsas europeias iniciam semana em tom de recuperação, após terem registrado fortes perdas por temores sobre segunda onda de coronavírus

Autores das principais propostas de reforma tributária travam “embate”

Audiência pública do Congresso Nacional vai colocar frente a frente Bernard Appy, Luiz Carlos Hauly e Ministério da Economia

Juiz contraria Trump, e download do Tiktok segue permitido nos EUA

A suspensão do veto de Trump representa uma vitória temporária para o TikTok, que tem 100 milhões de usuários nos Estados Unidos

Renda Cidadã, substituto do Bolsa Família, deve ser apresentado hoje

Segundo líder do governo no Congresso, proposta não aumentará carga tributária e não vai ultrapassar teto de gastos



TJ-RJ vai sortear hoje desembargadores que vão definir o futuro de Witzel

Além dos desembargadores, cinco deputados da Alerj vão compor o tribunal. Se sete dos dez votos forem pela condenação Witzel perde o cargo de vez

Pronampe reforça tendência de melhores condições para tomar empréstimos

Banco Central divulga às 9h30 dados no país em agosto; prévia da Febraban indica aumento do ritmo de concessões, puxado pelo crédito direcionado

Johnson & Johnson investe em 1ª usina solar no país em parceria com a EDP

O projeto, instalado no complexo fabril de São José dos Campos, no interior de São Paulo, gera energia suficiente para abastecer 1.000 residências

Preço ou uso de máscara? Pesquisa revela prioridades na volta às lojas

Para 2 em cada 3 consumidores, medidas adequadas de segurança da saúde os levariam a pagar a mais por produtos no comércio, revela Ipsos

Apto faz parceria com a Creditas para facilitar troca de imóvel

Na compra de um imóvel novo, usuário consegue antecipar até 60% do valor do apartamento atual

Veja quem recebe auxílio de R$ 600 ou R$ 300 nesta segunda-feira

Os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas

Política e mundo

Calor bate recorde em São Paulo e ultrapassa 40ºC no Rio neste domingo

Além do calor, a cidade de São Paulo registrou ontem o segundo dia mais seco do ano

Rio, Minas, Manaus: os lugares que voltaram a ter alta de covid-19

Rio e Roraima possuem as maiores taxas de mortes por 100 mil habitantes, superior a 105 casos. No Brasil, óbitos caíram 2% na última semana

Trump pagou apenas 750 dólares em impostos federais em 2016, diz NYT

A investigação do jornal New York Times inclui dados de mais de 20 anos de declarações fiscais de Trump e acirra preparação para debate com Biden

Macron visita países bálticos nesta segunda

Presidente francês vai encontrar tropas francesas estacionadas por lá e discutir tensão política na Bielorrússia com lideranças da Letônia e Lituânia

Enquanto você desligou…

Estágio e trainee: Amazon, Porto Seguro e mais 60 empresas com vagas

O programa de estágio da Dow será focado no recrutamento de estudantes negros. Confira mais oportunidades para início de carreira

36 eventos online para empreendedores que acontecem esta semana

Confira cursos, eventos e palestras que serão disponibilizados online ao longo desta semana de setembro para ajudar quem tem ou quer começar um negócio

Agenda

Nesta segunda-feira (28), a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, fará um pronunciamento. Como chefe da entidade, responsável por definir as taxas de juros, ela tem grande influência sobre o valor do euro. Os investidores acompanham seus pronunciamentos de perto, pois costumam fornecer indicações sobre futuras mudanças na política monetária e nas taxas de juros.

No Brasil, o Copom vai divulgar o Boletim Focus. O documento apresenta as projeções para os índices de crescimento da economia, de inflação, além de previsão para o valor do dólar e da taxa de juros no Brasil.

Frase do dia

“Seu tempo é limitado, então não o gaste vivendo a vida de outra pessoa”— Steve Jobs.