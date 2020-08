Rede de lojas de departamento Le Biscuit pede registro para IPO

A rede de lojas de departamento Le Biscuit, com sede na Bahia, pediu registro para uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).

Na operação, que será coordenada por Bank of America, XP, Itaú BBA, Santander e Citi, o grupo de investimentos Vinci Partners venderá uma participação no negócio, junto com cerca de outros 15 investidores pessoa física.

A empresa também vai emitir ações novas, cujos recursos da venda serão usados para pré-pagar dívidas, reformar e expandir lojas, investir em TI, logística e reforçar o capital de giro.

Criada em 1968 na cidade de Feira de Santana, (BA), a companhia tem hoje uma rede de 141 lojas, sendo 136 próprias e 5 franquias, localizadas em 74 municípios de 14 Estados.