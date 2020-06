Recorde de covid-19 afeta a bolsa?; A saída de Wassef e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta segunda-feira (22) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Recorde de contágios de coronavírus em 24h pesará nas bolsas?

No domingo, a Organização Mundial de Saúde revelou que 183.000 pessoas foram contaminadas em 24 horas, o maior número desde o início da pandemia

Por que o dólar não deve bater os R$ 6? A Exame Research explica

O arrefecimento da pandemia do novo coronavírus deve enfraquecer a moeda enquanto o mercado busca sinais de controle das contas públicas no Brasil

Wassef anuncia que deixará defesa de Flávio Bolsonaro

O advogado Frederick Wassef anunciou que deixará a defesa do senador Flávio Bolsonaro no processo que investiga movimentações financeiras suspeitas

Advogados de militares da ditadura assumem defesa de Flávio Bolsonaro

Luciana Pires e Rodrigo Rocca já foram sócios e atuaram na defesa de diversos oficiais processados pelo MPF

Senado debate adiamento das eleições de 2020

De acordo com projeto em tramitação, o primeiro turno seria realizado em 6 de dezembro e o segundo, em 20 dezembro

Com demanda incerta, Ford e Toyota retomam produção no Brasil

Se a produção de automóveis tenta se restabelecer com a reabertura de fábricas, o comportamento da demanda ainda é uma incógnita em meio à crise da covid-19

Sem plateia, Apple apresenta o novo sistema do iPhone. Veja como assistir

Conferência de desenvolvedores começa nesta segunda com novidades para o iPhone e novos modelos do iPad

Política e mundo

Com mais de 600 novos óbitos, Brasil supera 50 mil mortes por covid-19

A contagem de casos e mortes por Covid-19 no Brasil tende a desacelerar nos finais de semana e segundas, quando há um atraso nas notificações

Polícia do DF apreende fogos de artifício em chácara de grupo bolsonarista

A polícia investiga a prática de supostos crimes de milícia privada, ameaças e porte de armas cometidos pelo grupo

Prisão de Queiroz servirá de base para 1ª denúncia no caso da “rachadinha”

Um dos objetivos dos promotores é identificar o personagem que usa o codinome de Anjo, responsável por dar ordens para Queiroz

Mensagens apontam que advogado pode ser o ‘anjo’ que ocultava Queiroz

Segundo investigadores, a identidade por trás do codinome ‘Anjo’ é de Frederick Wassef, dono do imóvel em Atibaia onde Queiroz foi preso

Bolsonaro diz que papel das Forças Armadas é defender a democracia

Presidente participou neste domingo (21) de velório de soldado paraquedista no Rio de Janeiro

OMS alerta que disseminação da covid-19 está acelerando

Após uma alta diária de 150 mil novos casos, Organização Mundial da Saúde alerta que a propagação global do novo coronavírus está se acelerando

Trump fala que Brasil “não está bem” e sugere desacelerar testes nos EUA

Os EUA são o país com maior número de contaminados pela covid-19 seguido pelo Brasil

Fãs de K-pop no TikTok melam noite de Trump: reservam lugares e não vão

Adolescentes que se uniam para celebrar música coreana se mobilizam cada vez mais politicamente

Espanha reabre suas fronteiras e encerra estado de emergência

A abertura será um impulso muito necessário à indústria do turismo do país, que representa mais de 12% de sua economia

Argentina em quarentena atinge 1.000 mortes por covid-19

Na Argentina, há uma quarentena severa que começou no fim de março e vai até 28 de junho

Enquanto você desligou…

Cielo, Kellogg’s e mais 25 empresas contratam estagiários e trainees

O grupo de educação médica Afya abriu seu primeiro programa de trainee. Confira a seleção de oportunidades para início de carreira:

Com ação em alta de 64%, como a Locaweb cresce na crise da covid-19

Veterana da internet brasileira, a empresa de tecnologia viu a demanda explodir com a digitalização forçada dos clientes na pandemia do coronavírus

37 eventos online para empreendedores que acontecem esta semana

Confira cursos, eventos e palestras que serão disponibilizados online em junho para ajudar quem tem ou quer começar um negócio

As dicas do jovem que recusou oferta de R$ 42 mi por monitor da covid-19

Avi Schiffmann tem 17 anos, programa há uma década, recebeu oferta milionária para vender seu site e acredita que ter iniciativa pode ajudar a mudar o mundo

Com a crise, 40% dos bares e restaurantes de São Paulo podem fechar

Mais da metade dos estabelecimentos (57,1%) demitiram funcionários e 83,3% utilizaram a suspensão do contrato de trabalho durante a pandemia

Empresas ainda não conseguem acessar crédito na crise, diz estudo da FGV

Na primeira quinzena de junho, setores como comércio e serviços enfrentaram ainda mais barreiras para conseguir financiamento

Agenda

Nesta segunda-feira (22), o Copom vai divulgar o Boletim Focus. O documento apresenta as projeções para os índices de crescimento da economia, de inflação, além de previsão para o valor do dólar e da taxa de juros no Brasil. Além disso, os Estados Unidos também publicam o índice de construção de casas novas.

Frase do dia

“Acredito que a vida é um jogo, uma piada cruel e que a vida é o que acontece quando se está vivo e o melhor é relaxar e aproveitar.” – Neil Gaiman