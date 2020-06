Quem pegou covid-19 no país?; O Dia Livre de Imposto e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira (4) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Covid-19: Estudo em 133 cidades mostra quantos estão imunizados no Brasil

Mais de 33.000 pessoas devem ser testadas no país na segunda fase do estudo que busca estimar quantas estão imunizadas contra a doença

Dia Livre de Imposto promete hoje descontos online de até 70%

São mais de 800 lojas participantes em 141 cidades. A ação visa conscientizar a população sobre a alta taxa da carga tributária

Projeto que prevê R$ 3 bilhões para cultura chega ao Senado

Ações incluem renda mensal de R$ 600 a trabalhadores da área e subsídio a espaços que tiveram atividades interrompidas

Em troca de socorro de R$ 60 bi, estados abrem mão de ações contra União

Lei prevê que estados e municípios renunciarem às ações que foram ajuizadas contra a União depois de 20 de março e relacionadas ao coronavírus

Bolsonaro confirma intenção de recriar o Ministério da Segurança Pública

Bolsonaro tem uma reunião nesta quinta (4) com o líder da Frente Parlamentar da Segurança Pública, o capitão Augusto (PL-SP), para tratar do assunto

STF nega recurso e Weintraub vai depor em inquérito sobre racismo

O depoimento do ministro da Educação, Abraham Weintraub, sobre o crime de racismo contra chineses está agendado para esta quinta (4), na Polícia Federal

Hidroxicloroquina é ineficaz para evitar a covid-19, mostra teste clínico

Estudo realizado com 821 pessoas nos Estados Unidos e no Canadá mostrou que tomar o remédio logo após ser exposto à covid-19 não impede uma infecção

Vendas no varejo da UE sofrem queda histórica de 11,7% em abril

Dado reflete o violento impacto econômico da pandemia de coronavírus na União Europeia

Tráfego aéreo, o novo ponto de discórdia entre EUA e China

Apenas quatro companhias chinesas operam atualmente voos entre EUA e China, e nenhuma americana. Trump considera a situação um obstáculo para a concorrência

Coreia do Norte ameaça romper acordo militar com a Coreia do Sul

A ameaça foi feita pela Kim Yo Jong, a influente irmã mais nova do dirigente norte-coreano Kim Jong Un

Política e mundo

Covid:19: Com 1.349 mortes em 24 horas, Brasil bate novo recorde

Segundo o Ministério da Saúde, em um dia foram registrados 28.633 testes positivos

Bolsonaro veta repasse de R$ 8,6 bi para estados combaterem coronavírus

Proposta do Congresso mudava plano do governo de usar recursos para pagar dívida pública

TSE vai julgar ações que pedem cassação de Bolsonaro e Mourão

Segundo as ações, hackers atacaram um grupo de Facebook com o objetivo de beneficiar a chapa nas eleições de 2018

“Quero que saibam que suas vidas importam”, diz Obama a jovens negros

Primeiro negro a ocupar o cargo de presidente dos Estados Unidos, Obama se manifestou em meio à onda de protestos contra o racismo no país

Enquanto você desligou…

Magazine Luiza quer levar linhas de crédito a pequenos e médios lojistas

Frederico Trajano, presidente do Magalu, tem conversado com agentes do mercado financeiro para que a varejista seja a ponte entre os recursos e as PMEs

“O mercado só deve se recuperar em 2023”, afirma presidente da Audi

Em entrevista à EXAME, o executivo diz que o segmento premium também vai sofrer os efeitos da pandemia do coronavírus, mas a marca permanece confiante

Revista exame.

A corrida à bolsa: brasileiros passam a investir em ações mesmo na pandemia

Os menores juros da história do país estão levando centenas de milhares de investidores ao mercado de ações. A pandemia da covid-19 só ajudou

Dólar caro, o novo normal?

A moeda americana disparou e deve ficar entre 5 e 6 reais por um bom tempo. Governo, investidores, viajantes e empresas precisam se adaptar — e não só eles



Um dia ficaremos imunes à covid-19? Mundo tenta entender a doença

O mundo e o Brasil tentam entender quanto falta para a população atingir a imunidade contra a doença. Será possível fazer o vírus desaparecer por si só?

Agenda

Nesta quinta-feira (4), nos Estado Unidos, será divulgada a balança comercial de setembro, assim como os dados de importações e exportações norte-americanas no período. O Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego no país, lembrando que este é considerado o primeiro indicador da saúde do mercado de trabalho.

Na Zona do Euro, o BCE vai decidir, em reunião, sobre a taxa de juros da economia.

Live

11h00 – Fernando de Rizzo, CEO, e Thiago Struminski, CFO da Tupy

Benefícios da diversificação global

Com Renato Mimica, CIO da Exame Research, e Bruno Lima

Frase do dia

“Você só pode se tornar verdadeiramente realizado em algo que você ama. Ganhar dinheiro não deve ser o seu objetivo. Em vez disso, busque as coisas que você ama fazer, e depois fazê-las tão bem que as pessoas não podem tirar os olhos de você.” -Maya Angelou