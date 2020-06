Queiroz é preso; o mercado com medo da 2ª onda e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira (18) para começar o dia bem informado:

Fabrício Queiroz é preso no interior de São Paulo

Queiroz, acusado de participar de um esquema de desvio de verbas da Alerj, conhecido como “rachadinha”, estava num imóvel de um advogado de Flávio Bolsonaro

Por que a 2ª onda de coronavírus é o maior temor do mercado financeiro?

Aumento do número de casos na Ásia e nos Estados Unidos, após afrouxamento de isolamento social, causa preocupação entre investidores

Mesmo com Selic a 2,25%, analisas dizem que novos cortes são possíveis

Em consenso com o mercado, Copom realizou nesta quarta-feira o 8º corte seguido na taxa básica de juros

Tribunal de Contas debate os gastos públicos na pandemia

Audiência ocorre em meio a uma série de investigações nos estados e no governo federal sobre a aquisição de equipamentos médicos

Em meio à pandemia, futebol retorna com Flamengo e Bangu

Jogo de portas fechadas e sem transmissão pela TV ocorre no Maracanã, ao lado do hospital de campanha

Ministério da Saúde está paralisado durante pandemia, diz Drauzio Varella

Segundo o médico, a pasta foi destruída e não deu orientação centralizada para o combate do coronavírus

PM é acionada após deputado do PSL tentar invadir hospital na Bahia

O parlamentar disse que tinha intenção de vistoriar a unidade e afirmou que fará o mesmo em outros dez hospitais

Google, Facebook e Twitter vão ao Congresso dos EUA debater “fake news”

Executivos das empresas de tecnologia participam de audiência nesta quinta e devem falar sobre o combate à desinformação

JD.com, gigante do varejo na China, faz IPO simbólico em Hong Kong

Varejista tem como sócios Alphabet e Walmart, tem mais de 300 milhões de clientes e cresceu 10% no primeiro trimestre mesmo com a pandemia do coronavírus

Banco Central reduz Selic em 0,75 ponto e juros vão a 2,25% ao ano

Comitê não descarta mais cortes no ano; essa foi a 8ª redução seguida da taxa básica, cuja flexibilização começou em julho do ano passado

Com novo cálculo do TSE, R$56 milhões do Fundo Eleitoral mudam de partido

Saiba quanto cada partido vai receber após a revisão do TSE. Ao todo, o Fundo Eleitoral vai distribuir R$ 2,034 bilhões

TSE julga ação que pede cassação de Bolsonaro e Mourão na próxima terça

A ação foi apresentada pela chapa petista para apurar abuso de poder econômico na instalação de outdoors em 33 cidades

Senado decide votar PEC para adiar eleições municipais

Atualmente, o primeiro turno da eleição está marcado para 4 de outubro em todos os municípios brasileiros

Joice Hasselmann está internada após ser diagnosticada com covid-19

A deputada e pré-candidata à Prefeitura de São Paulo foi internada nesta quarta-feira (17) após sentir cansaço intenso e ter febre

Pequim segue em alerta após registrar 21 novos casos de coronavírus em 24h

No total, 158 novos casos de coronavírus foram registrados em uma semana. Diversas zonas de Pequim continuam em confinamento

Merkel quer acordo sobre plano de recuperação da UE até o fim de julho

Chanceler da Alemanha acredita que o plano de recuperação de 750 bilhões de euros poderá ser aprovado até o fim do ano

Banco Mundial abre vagas nos EUA para jovens profissionais

Além do período de 2 anos de treinamento, somado ao trabalho no banco, os jovens profissionais assinam um contrato de 5 anos

Há notícias positivas sobre uso da dexametasona contra covid-19, diz OMS

De acordo com conclusões preliminares compartilhadas com a entidade, para pacientes que estavam no oxigênio apenas, o tratamento reduziu a mortalidade

Anticorpo super potente contra covid-19 tem bons resultados

As injeções desse anticorpo em pessoas no início dos sintomas do vírus podem reduzir os riscos de ele avançar para algo mais grave

Incêndios na Amazônia podem aumentar risco de infecções graves de covid-19

Segundo especialistas de saúde pública, a poluição causada pela fumaça das queimadas agrava problemas respiratórios e piora casos de coronavírus

Pandemia mostra que passou da hora de ter mais mulheres na liderança

Pandemia do coronavírus reforça necessidade de discutir equidade de gênero no trabalho — não apenas pela urgente questão social, mas por ajudar na economia

Impactos da covid-19 na saúde mental já começam a ser sentidos

A crise atual tem provocado uma montanha-russa de emoções, e os impactos na saúde mental já começam a ser sentidos

11 lições de gestão, operação e comunicação de Nizan Guanaes

Lições que podem ajudar o país a superar a crise causada pela pandemia do coronavírus

Veja o sumário da nova edição aqui.

Nesta quinta-feira (18), o Department of Labor, dos EUA, divulga o número de pedidos iniciais de seguro-desemprego realizados na última semana, que podem dar ideia do rumo da crise causada pela pandemia do novo coronavírus no país.

Ainda nos EUA, também é dia de conhecermos o Índice de Atividade Industrial, divulgado pelo Fed Filadélfia, referente ao mês de junho, que pode trazer indicadores da retomada da economia por lá. O órgão também divulgará seu relatório de emprego. Além disso, haverá discurso de Loretta Mester, CEO do Fed de Cleveland.

Já na Zona do Euro, o Banco Central Europeu liberou seu relatório mensal, que fornece uma análise detalhada sobre as condições econômicas atuais e no futuro na visão do banco em plena pandemia.

