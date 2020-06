Qual o mínimo para investir na B3?; interior de SP recusa reabrir e mais

Existe um valor mínimo para investir na bolsa de valores?

“Com a queda da bolsa em função da crise, gostaria de começar a investir. Quanto tenho que ter em quantia mínima, e como posso encontrar um corretor de confiança para saber em quais ações investir, rentabilidade e riscos.”

Especialista responde dúvidas sobre investimentos. Confira

Cidades do interior de SP mantêm quarentena apesar da flexibilização

Cidades do interior de São Paulo que adotaram regras de relaxamento social após autorização do governo do estado recuaram por medida judicial ou vontade própria dos gestores.

Prefeitos reconheceram que a pandemia do novo coronavírus está em expansão e decidiram endurecer regras. Houve cidade que até mudou de faixa por conta própria.

