Protestos no Brasil e nos EUA; para onde vai a bolsa? e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta segunda-feira (1º) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Entre protestos e reabertura, para onde vai a bolsa em junho?

Os protestos, sobretudo nos EUA, vão puxar para baixo os índices, ou o otimismo com a reabertura seguirá levando as bolsas para cima?

Do Amazonas a São Paulo, o Brasil começa a se abrir

Mesmo sem a estabilização da pandemia do coronavírus, o comércio volta a reabrir as portas em várias regiões

Iguatemi retoma operações em 4 shoppings no Estado de SP

A partir de amanhã serão retomadas as operações do Iguatemi Esplanada (em Sorocaba) e do Iguatemi São Carlos

Senado analisa nesta semana MP que muda regras trabalhistas

Medida que reduz salários ou suspende contratos já está em prática. Mais de 8,5 milhões de acordos já foram feitos

Morre em São Paulo o ex-juiz Nicolau dos Santos Neto

O ex-juiz ficou conhecido pela condenação em 3 processos relacionados a desvios de R$ 170 milhões das obras do Fórum Trabalhista de São Paulo na Barra Funda

Embraer divulga balanço e dá indicações sobre o futuro sem a Boeing

Como a empresa pretende reorganizar as operações no meio da crise do coronavírus é a dúvida da vez

Como declarar aposentadoria no Imposto de Renda 2020

Se você recebeu dinheiro ou contribuiu em 2019 para o INSS ou a previdência privada precisa declarar isso no IR

Trump foi levado ao bunker da Casa Branca durante protestos em Washington

Trump permaneceu cerca de uma hora no local, enquanto manifestantes protestavam do lado de fora da Casa Branc

Sob críticas, Inglaterra se prepara para reabrir as suas escolas

A partir desta segunda-feira, as escolas de ensino infantil poderão voltar a funcionar no país, mas a medida preocupa professores e médicos

Escolas da Coreia do Norte retomam as aulas após coronavírus

Pyongyang não informou nenhum caso de covid-19, o que provoca muitos questionamentos entre os especialistas, já que o vírus que surgiu na vizinha China

Política e mundo

Ansiedade social e divisões cresceram com pandemia no Brasil e nos EUA

Protestos e embates entre polícia e manifestantes são resultado de deterioração econômica e falta de liderança, segundo economistas e diplomatas

Covid-19: Brasil ultrapassa marca de 500 mil casos e beira 30 mil mortes

Dados atualizados sobre a disseminação do coronavírus no país foram divulgados pelo Ministério da Saúde neste domingo

EUA reforçam laços com Brasil e enviam 2 mi de doses de hidroxicloroquina

Além dos remédios, que devem ser usados no tratamento da covid-19, a Casa Branca prometeu enviar ao Brasil mais mil unidades de respiradores

Bolsonaro anda a cavalo para cumprimentar apoiadores em Brasília

Na véspera, o Brasil registrou novo recorde no número de casos de coronavírus notificados em 24 horas, com 33.274 novas infecções

Celso de Mello diz que bolsonaristas querem ditadura e cita Hitler

Decano do STF afirma que bolsonaristas “odeiam a democracia” e pretendem instaurar uma “desprezível e abjeta ditadura”

Datafolha: 72% rejeitam fala de Bolsonaro sobre armar a população

Presidente fez a declaração na reunião ministerial de 22 de abril, cuja gravação foi divulgada após ordem do Supremo Tribunal Federal

Prefeitura determina quarentena em São Paulo até 15 de junho

“A quarentena continua na cidade de São Paulo”, afirmou o prefeito Bruno Covas, no site da prefeitura. A decisão foi publicada em decreto neste sábado

Trump diz que vai designar Antifa como organização terrorista

Anúncio feito no Twitter ocorre em meio a violentos protestos em todo o país contra a brutalidade policial, após morte de homem negro por policial branco

Pesquisa eleitoral mostra Biden 10 pontos à frente de Trump

Pandemia do coronavírus e queda na economia são principais desafios de Trump – reação aos protestos também pode ajudar Biden

Enquanto você desligou…

17 eventos online para empreendedores que acontecem esta semana

Confira cursos, eventos e palestras que serão disponibilizados online para ajudar quem tem ou quer começar um negócio

Viagem histórica: foguete da SpaceX chega à estação espacial

Astronautas acoplam a espaçonave na estação e se preparam para desembarcar. É a primeira vez que uma empresa privada transporta astronautas da Nasa

Nike e Adidas; Netflix e Hulu: marcas rivais se unem contra o racismo

Em meio à onda de protestos contra a morte de George Floyd, nos Estados Unidos, empresas concorrentes se posicionam a favor dos manifestantes

Antonio Carvalhal Neto, da Casa Flora: “O vinho é a bebida da pandemia”

O diretor de vendas e marketing da importadora paulistana fala sobre a alta do produto e a queda nas vendas de outras categorias de bebidas

Agenda

Nesta segunda (1º), como acontece todas as semanas, o Banco Central divulga o Boletim Focus, com as perspectivas do mercado para a economia brasileira a longo prazo, que pode trazer pistas sobre o impacto da pandemia na atividade econômica do país.

Nos EUA, o Markit divulga o Índice de Atividade dos Gerentes de Compras (PMI), da indústria, referentes ao mês de maio, que trazer os primeiros dados após a reabertura do país.

Na Zona do Euro, também foi dia de conhecer o PMI da indústria de maio. Segundo analistas, o resultado indica que o pior da pandemia já pode ter passado para o setor industrial da região.

Já o site Investing fornece seu índice sobre ouro, bolsa e dólar, com relação à disposição dos operadores de manter posições longas.

Live

18h30 – André Esteves, do BTG Pactual, entrevista Nittin Nohria, reitor da Harvard Business School.

Veja no Youtube.