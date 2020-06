Protestos e covid-19 aumentam; Wizard fora da Saúde e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta segunda-feira (8) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Governo informa números contraditórios sobre mortes e casos de covid-19

O primeiro balanço do Ministério da Saúde apontava para 1.382 novas mortes em 24 horas. O segundo, divulgado no site oficial, informava 525 óbitos

Carlos Wizard diz que não vai mais integrar Ministério da Saúde

O empresário disse em nota que não vai mais atuar como conselheiro do Ministério da Saúde e não vai integrar Secretaria da pasta

Protestos pelo Brasil enquanto mundo chega a 7 milhões de casos

Governo do Distrito Federal recua e fecha o comércio em três regiões após aumento de casos de coronavírus

Ex-secretário da Saúde lança nova plataforma com dados da covid-19 no país

Portal foi lançado em meio a criticas ao governo federal, que só está divulgando informações mínimas sobre o avanço do coronavírus no Brasil

Senado deve votar medida provisória que autoriza telejogo

Proibida em 1998, modalidade envolve sorteio de prêmios e visa obter recursos para o setor de radiodifusão

Funeral de George Floyd deve reunir milhares de pessoas nos Estados Unidos

Corpo do americano morto pela polícia será velado nesta segunda-feira, e a família de Floyd receberá a visita do pré-candidato à presidência Joe Biden

Câmara de Minneapolis se compromete a desmantelar sua polícia

Vereadores de Minneapolis querem reconstruir a polícia da cidade a partir de um novo modelo de segurança pública após o caso George Floyd

Nova Zelândia não tem mais casos ativos de coronavírus

A Nova Zelândia é muito elogiada por sua resposta à epidemia de coronavírus, que incluiu um confinamento estrito de sete semanas até maio

Por que a EXAME Research recomenda a ação da Petrobras em vez da Suzano

Perspectiva de continuidade da alta do petróleo com a recuperação mundial pós-pandemia do novo coronavírus favorece a petroleira estatal brasileira

PIB do Japão sofre contração anualizada de 2,2% no primeiro trimestre

Governo japonês confirmou que o país entrou em recessão devido ao impacto da pandemia de coronavírus

Política e Mundo

Protestos deste domingo fortalecem a oposição ao governo Bolsonaro?

“A partir de hoje a polarização deixa de ser esquerda-direita e passa a ser entre os 70% e os 30% de apoio ao governo”, diz o consultor Renato Meirelles

MPF abre procedimento sobre atraso na divulgação de casos de covid-19

MPF cobrou explicações sobre o porquê da retirada do número total de casos. Pedidos foram encaminhados ao ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello

Manifestantes derrubam estátua de vendedor de escravos; veja vídeo

Protestos aconteceram nos EUA e em vários países da Europa neste domingo, 7. Manifestantes também levantaram pauta antirracista no Brasil

Criticando Bolsonaro, jornal britânico fala em “risco real à democracia”

Em seu editorial, o Financial Times falou sobre manifestações que vêm pedindo a volta da ditadura militar e sobre os embates do Executivo com instituições

Governo do RJ autoriza retorno gradual de transporte intermunicipal

Decisão foi tomada depois que muitas cidades fluminenses retomaram gradualmente as atividades nesta semana, inclusive a capital

MPRJ quer que Witzel apresente estudo baseado em evidência para reabrir RJ

O governador Wilson Witzel flexibilizou as medidas de isolamento social a partir de sábado, 6, dois dias após o estado registrar recordes de mortes

Bolsonaro ameaça retirar Brasil da OMS a exemplo dos EUA

Nesta sexta, Donald Trump afirmou que se os Estados Unidos tivessem agido como o Brasil no combate ao coronavírus, teriam 2,5 milhões de mortos

EUA têm maiores atos antirracistas até agora e protestos chegam à Europa

Manifestações reuniram milhares de pessoas em vários lugares dos EUA. Protestos também ocorreram na Europa, com direitos dos imigrantes entrando na pauta

Trump ordena retirada da Guarda Nacional de Washington

O presidente dos Estados Unidos alegou que a situação das manifestações está sob controle, após protestos contra o racismo e a brutalidade policial

Desemprego aumenta entre negros dos EUA e diminui para brancos

A diferença de desemprego entre americanos negros e brancos vinha diminuindo desde 2011, mas agora atinge maior taxa em uma década

Democratas pressionam por reforma antirracista em meio a protestos nos EUA

Após o assassinato de George Floyd, democratas debatem nova legislação para responsabilizar as políticas pelo uso da força desproporcional

Enquanto você desligou

Engie e mais 29 empresas contratando estagiários e trainees

Programa de trainee para recém-formados em engenharia tem salário de até R$ 4.500. Confira mais oportunidades!

Positivo mostra se conseguiu aproveitar oportunidade da crise

Os investidores vêm apostando que a companhia se beneficiou da corrida para o home office na pandemia — as ações subiram 146% desde 23 de março

18 eventos online para empreendedores que acontecem esta semana

Confira cursos, eventos e palestras que serão disponibilizados online em junho para ajudar quem tem ou quer começar um negócio

Linha de crédito da Caixa para PMEs alcança R$ 1 bi contratados em 40 dias

Ao todo, foram 12.600 contratos firmados desde o lançamento da iniciativa que conta com o apoio do Sebrae

“iFood do crédito”, Finplace faz parceria para ampliar oferta para PMEs

Acordo com a Associação de Fomento Comercial amplia o número de financiadores disponíveis de 35 para 150. A meta é chegar a 300 até o fim do ano

Preço do petróleo se recupera e tem melhor valor em três meses

Contratos futuros do petróleo Brent fecharam em alta de 2,31 dólares, ou 5,8%, a 42,30 dólares por barril, saltando 19,2% na semana

Agenda

A agenda econômica desta segunda-feira não deve ter muitas divulgações, a não ser pelo tradicional Boletim Focus, do Banco Central, no Brasil. O Boletim traz as previsões do mercado financeiro sobre o crescimento da economia neste ano e nos próximos, inflação e câmbio, entre outros.

Lives

18h30 – André Esteves, do BTG Pactual, entrevista David Rubenstein, co-fundador do The Carlyle Group (veja no YouTube)