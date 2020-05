Preços do petróleo sobem diante de redução nos estoques dos EUA

Os preços do petróleo subiram mais de 3% nesta quarta-feira, diante de sinais de melhora na demanda e de um recuo nos estoques da commodity nos Estados Unidos, embora os ganhos tenham sido limitados por temores quanto às consequências econômicas da pandemia de coronavírus e pelas margens reduzidas para refino.

O petróleo Brent fechou em alta de 1,10 dólar, ou 3,2%, a 35,75 dólares por barril, enquanto o contrato julho do petróleo dos EUA , novo vencimento de primeiro mês, avançou 1,53 dólar, ou 4,8%, para 33,49 dólares o barril.

Ambos os valores de referência chegaram a subir mais de 5% durante a sessão.

No mês passado, o contrato maio do WTI foi negociado em território negativo na iminência do vencimento, diante do rápido preenchimento dos estoques nos EUA.

Agora, porém, as reservas de petróleo dos EUA tiveram queda de 5 milhões de barris na semana passada, segundo dados da Administração de Informação sobre Energia (AIE), enquanto as reservas em Cushing, Oklahoma, centro de distribuição do WTI, recuaram em 5,6 milhões de barris.

“O que esse relatório confirmou é que nosso pior pesadelo –ficar sem espaço para armazenamento– não vai se concretizar”, disse Phil Flynn, analista sênior do Price Futures Group.