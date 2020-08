Prazo final de Guedes; Witzel afastado; IPO da Havan e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta sexta-feira (28) para começar o dia bem informado:

STJ determina afastamento de Witzel e prisão de Pastor Everaldo

Equipes da Polícia Federal estão no Palácio Laranjeiras, sede do governo do Rio, desde as 6h desta sexta-feira. Pastor Everaldo já foi preso nesta manhã

Havan mira IPO de R$ 100 bi com emoção, mas digital ainda no papel

Companhia teve receita líquida de quase 8 bilhões de reais no ano passado com modelo de mega-lojas “vende tudo”

Havan entra com pedido de IPO com carta inusitada ao investidor

Luciano Hang, fundador e dono de 100% do capital da rede varejista, conta seu início humilde no prospecto da oferta de ações

No radar: última chance de Guedes e o que mais move o mercado nesta sexta

Com a missão de reformular o Renda Brasil sem estourar o teto de gastos, equipe econômica terá dia decisivo

Prazo de Guedes para novo desenho do Renda Brasil expira nesta sexta-feira

Bolsonaro deve se reunir com os técnicos de cada ministério no final da tarde para “bater o martelo” sobre o programa a ser enviado ao Congresso

Uma gigante cresce a reboque do Magazine Luiza e da Via Varejo

Empresa holandesa Adyen, especializada em processamento de pagamentos, cresceu graças a vendas online e por meio de apps

Grupo Petrópolis, da Itaipava, inaugura fábrica do tamanho de 15 estádios

1,2 bilhão de reais foram investidos na unidade fabril em Uberaba, Minas Gerais, onde 860 milhões de litros de cerveja podem ser produzidos por ano

Computador conectado ao cérebro: as novidades da Neuralink, de Elon Musk

Empresa é um dos projetos do bilionário Elon Musk, que afirmou que a companhia traria novidades tecnológicas nesta sexta

IRB Brasil: resultado do segundo trimestre revela novo tamanho das perdas

Resseguradora apresenta números do segundo trimestre sob desconfiança de investidores depois de seguidas revisões

Caixa começa a pagar o novo calendário do auxílio emergencial

Créditos do novo ciclo começam a ser pagos nesta sexta-feira (28) para nascidos em janeiro

Territory, lançamento da Ford, marca nova fase da montadora; veja preços

O modelo deve que brigar com concorrentes de peso como o Jeep Compass e o Volkswagen Tiguan

55% do empresariado avaliam o governo Bolsonaro como ótimo/bom

Pesquisa exclusiva do Instituto FSB mostra que 24% consideram a gestão regular e só 16% dos executivos avaliam o presidente como ruim/péssimo

Com Biden, ninguém estará seguro, diz Trump

Presidente americano fecha a convenção republicana redobrando a aposta no discurso da lei e da ordem

Protesto em Washington lembra Martin Luther King e pede fim do racismo

Marcha nesta sexta marca os 57 anos do discurso “I have a dream” e pede justiça a George Floyd, Jacob Blake e outros negros mortos pela polícia americana

Primeiro-ministro do Japão irá renunciar por problemas de saúde

“Vou continuar cumprindo as minhas funções até que um novo primeiro-ministro seja nomeado”, disse Shinzo Abe que está no cargo desde 2012

China ameaça boicotar a Apple

A China ameaçou boicotar os produtos da Apple caso o governo dos Estados Unidos proíba o aplicativo chinês WeChat

Um forma simples de desenvolver habilidades profissionais? Ser voluntário

Hoje é dia nacional do voluntariado: veja as habilidades que podem ser desenvolvidas como voluntário e que são valorizadas pelas empresas

Nesta sexta-feira (28), no Brasil será publicado um dos principais indicadores da economia no país, a taxa de desemprego, que mede a porcentagem da força de trabalho total que está desempregada.

