“Pouco importa se vai ter vacina”, afirma Henrique Bredda

Embora parte dos investidores estejam ávidos para saber quando a vacina contra o coronavírus será lançada, para Henrique Bredda, gestor da Alaska Asset Management, esse tipo de informação é apenas “entulho”, sem grande importância para quem busca retornos de longo prazo por meio de fundamentos.

“Para quem está tentando algum tiro de curto prazo é até importante se a vacina da Covid vai sair em agosto ou setembro. Sobre o nosso ponto de vista, pouco importa. Aliás, pouco importa se vai ter vacina porque daqui a pouco o rebanho todo vai estar imunizado”, afirmou em live realizada pela Exame Research na tarde desta quinta-feira, 2.

Na conversa, Bredda contou que nem todas as notícias que impactam a bolsa devem ser levadas em conta por quem investe com base em fundamentos, mas apenas as que tenham impactos diretos no negócio da companhia, como resultados trimestrais, chegada de novos concorrentes e ciclo econômico.

“A demissão do [Sergio] Moro foi extremamente importante para quem tinha posição de curto prazo. Para quem está tentando decidir se está bom para comprar Localiza, isso pouco afeta o valor justo da companhia, vai afetar o preço porque afeta o sentimento das pessoas”, disse.

Bredda ainda minimizou a importância da política brasileira para o mercado de ações. “A gente teve bull makert e bear market de PT e de Fernando Henrique. Tentar fazer correlação de orientação política e ideológica com bolsa, você vai errar. Então, não tem porquê se preocupar.”

Recuperação econômica

Na live, Renato Mimica, diretor da Exame Research, disse ver a possibilidade dos indicadores preço/lucro das ações serem “inflados” devido à baixa quantidade de ações disponíveis na B3 e à alta disponibilidade de recursos de investidores institucionais e estrangeiros.

O gestor do Alaska concordou que o múltiplo deve aumentar, mas pontuou que o lucro das empresas também pode “subir muito”, considerando a retomada da economia brasileira. “Tomamos uma pancada gigantesca da Covid, o que atrasou nosso ciclo de alta, mas não matou. O ciclo de alta ou é atrasado ou vai ocorrer. Em algum momento vai acontecer”, comentou.

Segundo Bredda, os primeiros sinais da melhora econômica já são perceptíveis. “Em abril, nas empresas, foi o pior mês de operação do ano. Maio veio melhor. Junho já veio melhor do que maio e julho já está vindo melhor do que junho. Então, a recuperação já começou.”

Ele, inclusive, não descartou “períodos de exuberância” nos próximos anos. “De tempos em tempos esse negócio acontece. Isso tem a ver com efeitos de reformas do pós-crise e, geralmente, é combinado com a alta dos preços das commodities”, afirmou.