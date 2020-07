Por US$ 10 bi, Buffett faz primeira compra desde o início da pandemia

O megainvestidor Warren Buffett foi às compras no último final de semana. Trata-se da primeira compra do bilionário desde o início da pandemia de coronavírus (covid-19).

No último domingo, a Berkshire Hathaway fechou a compra dos ativos de transmissão e armazenamento de gás natural da Dominion Energy por 4 bilhões de dólares. Considerando parte da dívida da empresa assumida pela empresa de Buffett, o negócio foi avaliado em 10 bilhões de dólares.

Os ativos incluem mais de 12,4 quilômetros de linhas de transmissão de gás natural, com cerca de 590 milhões de metros cúbicos por dia de capacidade de transporte. Com a aquisição, a Berkshire passa a responder por 18% de toda a transmissão de gás natural interestadual nos Estados Unidos.

“Estamos muito orgulhosos de adicionar um portfólio tão grande de ativos de gás natural ao nosso forte negócio de energia”, disse Buffett em comunicado à imprensa no domingo.

O acordo anunciado pela Berkshire remete aos anos em que Bufett aproveitava as crises para ampliar sua carteira. Em 2008, Buffett fechou acordos lucrativos a Goldman Sachs, General Electric, Harley-Davidson, Mars, entre outros.

Na conferência anual de maio, Buffett disse que a Berkshire tinha US$ 137 bilhões em caixa, mas que não via ativos atrativos para compra, apesar da grande queda nos preços dos ativos.

No início do ano, Buffett disse ainda que, juntamente com seu sócio, Charlie Munger, iria continuar seguindo três princípios da empresa que deram certo nas últimas décadas. A base é investir em empresas variadas em que a empresa já tem participação, além de comprar novos negócios com bons retornos e valor abaixo do que consideram justo. Pelo visto, o Buffett está de volta.