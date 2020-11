Leia as principais notícias desta segunda-feira (16) para começar o dia bem informado:

No radar: recuperação chinesa, Azul, CVC e o que mais move o mercado

Bolsas internacionais sobem com produção industrial da China e menor chance de lockdown nos EUA

Pix começa a valer: qual o impacto para bancos e empresas de pagamento?

Novo sistema de pagamentos instantâneos começa a valer nesta segunda (16) e deve impactar não apenas as pessoas, mas também bancos e empresas

Pix começa a funcionar. Entenda como funciona o pagamento instantâneo

Sistema de pagamentos e transferências do BC vai funcionar para todos os clientes de 762 instituições financeiras que se cadastraram na primeira fase

Última semana da temporada de balanços tem Azul, Qualicorp e IMC

Resultados do terceiro trimestre mostraram quem ganhou com a pandemia, quem começou a se recuperar do tombo e quem precisa de mais tempo para se reeguer

Câmara deve retomar sessões no plenário nesta terça-feira

O líder do governo na Casa, Ricardo Barros (PP-PR), afirmou que as legendas da base estão dispostas a liberar as discussões no plenário

China conclui o maior acordo comercial do mundo (e exclui EUA)

Acordo com 14 países representa um terço do PIB global e inclui aliados dos Estados Unidos, como Austrália, Japão e Coreia do Sul

Previdência sofreu com a pandemia no Brasil, mas dá sinais de recuperação

Nesta segunda-feira, 16, começa o Congresso Brasileiro de Previdência Privada, o principal evento das empresas administradoras desse tipo de investimento

IGP-10 acelera alta a 3,51% em novembro com pressão do atacado, diz FGV

O Índice de Preços ao Produtor Amplo, que mede a variação dos preços no atacado e responde por 60% do índice geral, acelerou a alta a 4,59% em novembro

Japão sai da recessão com forte crescimento no 3º trimestre

O Produto Interno Bruto do (PIB) do Japão cresceu 5% entre julho e setembro, com bons resultados da demanda interna (+4,7%) e das exportações (+7%)

A volatilidade voltou ao mercado. Veja como proteger seus investimentos

A forte instabilidade do mercado acionário com a pandemia e a eleição americana é um desafio extra para 1,5 milhão de estreantes na bolsa brasileira

Occam vê juros a 6% no Brasil, mas aponta para boas oportunidades na Bolsa

Em entrevista à EXAME Invest, Duda conta que gestora aumentou posição comprada em ações nos portfólios em 50%, mas alerta para gravidade da situação fiscal

Bruno Covas e Guilherme Boulos vão disputar prefeitura de SP no 2° turno

Na dianteira das pesquisas desde outubro, o tucano, de 40 anos, viu sua aprovação crescer durante a pandemia do coronavírus

Eleições 2020: índice de abstenção fica em 23,14%

O número foi comemorado por Barroso, que anteriormente havia previsto uma abstenção na casa dos 30%. O nível histórico é de 20%

Maioria dos candidatos apoiados por Bolsonaro sofre derrota

Dos 45 candidatos a vereador que receberam apoio de Bolsonaro, apenas sete foram eleitos

Alemanha prepara novas restrições diante da segunda onda de covid-19

Merkel e os presidentes dos 16 estados da federação se reunirão nesta segunda, após uma primeira bateria de restrições imposta no início de novembro

EUA superam 11 milhões de casos de coronavírus

A OMS anunciou um recorde de novos casos diários de covid-19 em todo o mundo, com o avanço da doença nos EUA e novas restrições na Europa

Isolado, Johnson diz que está com “boa saúde” e sem sintomas de covid-19

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, entrou em isolamento após ter contato com uma pessoa que testou positivo para o novo coronavírus

Vingadores, Star Wars e desconto são as armas do Disney+ para ganhar o Brasil

Em entrevista à EXAME, Hernan Estrada, gerente-geral da Disney no Brasil, afirmou que amor pelos conteúdos da empresa é o diferencial do streaming

41 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

A EXAME preparou uma lista com cursos e eventos que serão disponibilizados online ao longo desta semana para ajudar quem tem ou quer começar um negócio



Estágio e trainee: Alpargatas, Instituto Votorantim e outras vagas abertas

A farmacêutica MSD também abriu inscrições nesta semana; veja outras 38 empresas com vagas de Trainee ou estágio abertas

Pesquisa mostra melhor dia e horário para publicar no Instagram Stories

Levantamento exclusivo indica que a sexta-feira é o dia com mais publicações, mas hora de ouro acontece durante a semana

Nesta segunda-feira (16), o Copom vai divulgar o Boletim Focus. O documento apresenta as projeções para os índices de crescimento da economia, de inflação, além de previsão para o valor do dólar e da taxa de juros no Brasil.

Por fim, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, fará um pronunciamento. Como chefe da entidade, responsável por definir as taxas de juros, ela tem grande influência sobre o valor do euro. Os investidores acompanham seus pronunciamentos de perto, pois costumam fornecer indicações sobre futuras mudanças na política monetária e nas taxas de juros.

“Sempre entregue mais do que o esperado” — Larry Page.

