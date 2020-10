Leia as principais notícias desta quarta-feira (21) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Resultados do 3º tri devem mostrar que a Tesla vai continuar pisando fundo

Cercada de expectativas, a fabricante de automóveis de Elon Musk bateu recorde na produção e na entrega de veículo no terceiro trimestre

Exclusivo: startup de seguros, Pier recebe aporte de US$ 14,5 milhões

A insurtech fundada em 2018 atua no mercado de automóveis e de smartphones e já tem 100 mil potenciais clientes na fila de espera

No radar: estímulos, resultados e o que mais move o mercado

Após adiar prazo sobre acordo, Nancy Pelosi deve retomar negociações sobre pacote na tarde desta quarta-feira

BRF quer gerar 10% de sua receita com inovação até 2023

Em 2019, projetos como esse representaram 3% do total da receita; em 2020, porcentual já deve subir para 5%

Indicado por Bolsonaro ao STF, Kássio Nunes é sabatinado no Senado

Desembargador deve responder sobre os mais diversos temas, de questões penais e econômicas até a pauta de costumes; sessão pode levar mais de 10 horas

Linha Amarela: STJ julga se prefeitura do RJ pode tirar concessão da Lamsa

Insegurança quanto aos contratos pode afastar investidor do Rio de Janeiro e atrapalhar a retomada da economia

Governo concede benefício fiscal permanente a produtores de refrigerante

Benefício consiste numa devolução feita pelo governo às empresas do setor na Zona Franca de Manaus em crédito pelo pagamento de IPI

Obrigatoriedade da vacinação contra covid-19 pode parar na Justiça

Mesmo sem saber sobre quando uma vacina contra a covid-19 estará disponível, governos federal e estaduais divergem sobre sua obrigatoriedade

Resultados de Iberdrola e NextEra na mira do setor de energia limpa

As duas companhias, que estão entre as maiores investidoras em energias renováveis, divulgam seus balanços hoje, em um momento positivo para o setor

Política e mundo

Venezuela começará vacinação contra covid-19 até janeiro, diz Maduro

Presidente da Venezuela afirmou que as vacinas contra covid-19 da Rússia e da China devem chegar na Venezuela entre dezembro e janeiro

Eleições americanas: Obama entra na campanha para apoiar Biden

Obama vai participar de um comício democrata na Pensilvânia, enquanto Donald Trump prossegue em sua corrida frenética pelos Estados Unidos

Centenas de bolivianos protestam contra vitória de aliado de Evo Morales

A vitória do economista Luis Arce por maioria absoluta no 1º turno pegou os bolivianos de surpresa, após pesquisas que previam um 2º turno com Mesa

União Europeia fecha acordo sobre nova política agrícola comum

Novo acordo adota regras mais rígidas para atender a preocupação com a sustentabilidade, as pressões ecológicas e a segurança alimentar da UE

Enquanto você desligou…

Feiras para mestrado e MBA no exterior terão versões online e gratuitas

As vagas são limitadas, pois os participantes terão sessões com representantes de admissão para mestrados ou MBA de diversas escolas dos EUA e Europa

Fantasma assustador no Brasil é o baixo crescimento, diz Persevera Asset

Mais recente participante da live “Fala, gestor”, Guilherme Abbud vê na estagnação econômica o “verdadeiro inimigo” dos investimentos no país

Vacinação é prevista para o final do primeiro semestre de 2021, diz Anvisa

Diferente da agência, o Ministério da Saúde diz que a Campanha Nacional de Imunização contra a covid-19 começa em janeiro

Ibovespa chega à 12ª festa dos 100 mil pontos. Agora é para ficar?

Mercado aposta que índice irá encerrar o ano acima do patamar, mas ainda há desafios pelo caminho

Agenda

Nesta quarta-feira (21), a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, fará um pronunciamento. Como chefe da entidade, responsável por definir as taxas de juros, ela tem grande influência sobre o valor do euro. Os investidores acompanham seus pronunciamentos de perto, pois costumam fornecer indicações sobre futuras mudanças na política monetária e nas taxas de juros.

Já a atualização dos estoques de petróleo bruto e em cushing nos Estados Unidos será divulgada pelo Energy Information Administration.

Frase do dia

“Eu devo meu sucesso a meu hábito de respeitosamente ouvir conselhos e fazer exatamente o contrário” – G. K. Chesterton.