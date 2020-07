PIB da Europa despenca; Weintraub no Banco Mundial e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta sexta-feira (31) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Auxílio nos EUA e PIB da Europa contrastam com euforia das “big techs”

Alphabet, Amazon, Apple e Facebook chegaram a 5 trilhões de dólares de valor de mercado em meio a uma recessão recorde na Europa e nos Estados Unidos

PIB da zona do euro cai 12,1% – país mais afetado é a Espanha

Resultados do segundo trimestre divulgados nesta sexta-feira, 31, mostram a queda no auge da pandemia do coronavírus na Europa, entre abril e junho

Banco Mundial confirma Abraham Weintraub como diretor-executivo

O ex-ministro da Educação Abraham Weintraub deve assumir o cargo no Banco Mundial na primeira semana de agosto

Hackers da China tentam roubar dados da vacina da Moderna contra covid-19

A candidata à vacina da Moderna é uma das maiores apostas do governo Trump para combater a pandemia do coronavírus

SP fecha parte do hospital do Anhembi – mas covid-19 está longe do fim

O hospital de campanha do Pacaembu já havia sido desativado em junho em meio à queda dos casos na capital. Já casos no interior dobraram no último mês

Petroleiras divulgam balanço e evidenciam preocupação com retomada

Exxon Mobil e Chevron divulgam resultados nesta sexta-feira. Na semana, a Shell teve queda de 82% no lucro e a Petrobras anunciou prejuízo ontem

Embraer negocia com sindicatos mais um plano de demissão voluntária

Segundo a companhia, além dos funcionários que estão em licença remunerada, os aposentados por tempo de serviço ou por idade também poderão aderir ao PDV

SpaceX prepara volta de astronautas enviados à estação espacial

Astronautas devem retornar à Terra no domingo, 2 de agosto; a hora e o local do pouso ainda não estão definidos

Fundos quantitativos valorizam até 12% na crise provocada pela pandemia

No acumulado do ano até o dia 17, fundos baseados em algoritmos mostraram resiliência

Receita paga terceiro lote da restituição do IR nesta sexta-feira

O pagamento é do terceiro lote de um total de cinco; veja o calendário da restituição do IR completo

Política e mundo

Bolsonaro vai ao RS mesmo após afirmar estar com “mofo” no pulmão

Sem dar detalhes, Bolsonaro disse que está tomando antibiótico após sentir fraqueza e ter “um pouco de infecção”

Vietnã registra primeira morte por coronavírus desde o início da pandemia

Desde abril, o Vietnã não registra nenhum caso de transmissão local, mas um foco de covid-19 foi detectado em uma cidade turística no final de semana

Índia supera 35 mil mortes por coronavírus

A Índia é o quinto país com maior número de mortes por coronavírus no mundo e o terceiro em número de casos

Enquanto você desligou…

Maria vai com as Devs: Serasa abre inscrições para curso online e gratuito

A empresa abre as inscrições para programa de formação em Python, a principal linguagem para a área de Ciência de Dados

Google muda forma de exibir anúncios e vai bloquear cookies de terceiros

Com os novos recursos, a empresa busca dar mais transparência para os anúncios exibidos em suas plataformas e redes de anunciantes

Beto Carrero World vai mudar de nome

Fechado devido a pandemia do novo coronavírus, o parque reabriu no dia 12 de junho, com a capacidade de público reduzida em 50%

Agenda

A Zona do Euro divulga os resultados do seu Produto Interno Bruto (PIB) e o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a evolução dos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia. O IPC calcula variações de preços a partir da perspectiva do consumidor. É uma maneira fundamental de medir mudanças nas tendências de compra e a inflação na região.

Lives

12h – Economia e sociedade em um mundo de incertezas

O economista Eduardo Giannetti participa do exame.talks junto com João Pedro Caleiro e Ligia Tuon, jornalistas da EXAME. Assista aqui

Frase do dia

“Não se lidera acertando a cabeça das pessoas. O nome disso não é liderança; é violência” — Dwight Eisenhower.