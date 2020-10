Europa cresce em taxa recorde; Lote de restituição e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta sexta-feira (30) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Economias europeias crescem em ritmo recorde à beira de novos lockdowns

Alerta com o ressurgimento de novas infecções e lockdowns, deixa a Europa ainda mais atrás dos EUA e da Ásia em sua recuperação econômica

Por que a eleição no Senado é crucial para o próximo presidente dos EUA

Caso Joe Biden leve a Presidência, mas não tenha controle do Congresso, suas mãos estarão atadas. O mesmo vale para Donald Trump, caso seja reeleito

Receita paga R$ 30,56 milhões em restituição do IR nesta sexta

O dinheiro é referente ao lote residual liberado na última semana

Política e mundo

EUA bate novo recorde diário de casos de covid-19, a uma semana da eleição

País, que atravessa um recrudescimento da epidemia desde meados de outubro, somou 91.290 novos casos entre quarta e quinta-feira

Manuela abre 13 pontos de vantagem e mantém liderança em Porto Alegre

Nas projeções de segundo turno, Manuela também vence os principais candidatos

Vacinação gratuita pelo SUS termina nesta sexta e só atingiu 45% da meta

A baixa procura pela vacina contra a poliomielite preocupa autoridades de saúde. A não imunização pode fazer com que a doença volte

Após protestos violentos na Filadélfia, Walmart tira armas e munições das prateleiras em lojas físicas

Segundo informações do Estadão, medida foi tomada em outras eleições e após o assassinato de George Floyd

Enquanto você desligou…

Milton Maluhy Filho será o novo presidente do Itaú Unibanco

Maior banco privado do país afirmou que o processo de transição vai durar três meses, com Maluhy Filho, de 44 anos, assumindo em fevereiro de 2021

“Fomos dormir e acordamos em 2025”, diz diretor da Febraban sobre o Pix

Em debate do Future of Money, especialistas mostram expectativa alta para início das operações com o Pix e acreditam em adoção massiva e acelerada

B2W reduz prejuízo em 64%, para R$ 36,8 milhõesCompanhia registra aumento de mais de 50% em vendas realizadas no período

Gigantes de tecnologia têm 3° trimestre forte em plena pandemia

Google e Apple tiveram resultados acima do esperado. Amazon manteve crescimento nas vendas. Facebook viu lucro e faturamento crescer

BC anuncia o Pix Cobrança, que inclui data futura, juros e multas

Pix Cobrança para pagamentos imediatos poderá ser feito já a partir do lançamento do novo sistema, marcado para 16 de novembro

Agenda

Nesta sexta-feira (30), a Zona do Euro divulga o PIB do terceiro trimestre e o acumulado do ano até o mês atual. O índice é um dos principais da economia e indica o crescimento econômico da região no período. Também ocorre a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de outubro da região, que mede a evolução dos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia.

Tanto na Zona do Euro quanto no Brasil, será publicado um dos principais indicadores da economia no país, a taxa de desemprego, que mede a porcentagem da força de trabalho total que está desempregada.

Na China, será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI) referente ao mês de outubro, que libera os dados da produção industrial no período. Esse é um dos principais indicadores da economia das regiões e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

Dica para o fim de semana

Frase do dia

“Ao procurar pessoas para contratar, você busca três qualidades: integridade, inteligência e energia. Se elas não têm a primeira, as outras duas matarão você” — Warren Buffet.