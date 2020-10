Petróleo dispara com recuperação de Trump e impulsiona ação da Petrobras

A bolsa brasileira inicia a semana em alta, acompanhando o cenário externo positivo, com os investidores otimistas sobre a recuperação da saúde do presidente Donald Trump, que está com coronavírus. Às 11h06, o Ibovespa, principal índice de ações da B3, subia 0,56% para 94.581 pontos

Trump

Depois de passar o fim de semana internado, com a necessidade de receber oxigênio, o republicano deve receber alta ainda nesta segunda-feira, 5, segundo seus médicos. Com a redução das incertezas que tomaram o pregão de sexta-feira, 2, quando o presidente americano foi diagnosticado com coronavírus, aumenta o apetite de investidores internacionais por ativos de risco, o que contribui para o tom positivo nas bolsas de valores. “Ainda há ruídos sobre o quadro médico de Trump e os eventuais impactos de sua contaminação na corrida eleitora. Mas, ao menos nesta manhã, a reação dos investidores é positiva”, avaliam analistas da Exame Research em relatório.]

O preço do barril de petróleo dispara 5%, com notícias sobre a recuperação da saúde de Trump. A alta impulsiona as ações da Petrobras, que sobem cerca de 2%, figurando entre as maiores altas do Ibovespa. Com grande participação no índice a alta dos papéis da petrolífera ajudam a sustentar o tom positivo na bolsa brasileira. Na sexta-feira, as ações da companhia chegaram a cair mais de 4%, acompanhando a desvalorização da commodity, em meio às incertezas sobre a doença do presidente americano.

No último pregão, nem mesmo a autorização do Supremo Tribunal Federal (STF) para que a companhia venda refinarias sem o aval do Congresso impediu a forte queda. “A ação da Petrobras foi mais judiada do que devia, na sexta. Hoje ela sobe com a alta do petróleo. Mas há fundamentos para isso, até levando em consideração a decisão do STF”, afirma Adilson Bonvino, Sócio da Unnião Investimentos.

Além das ações da Petrobras, as da Vale contribuem para para a alta do Ibovespa, subindo 2,40%. Parte do movimento tem como base uma notícia da Reuters em que o diretor de materiais básicos da Vale afirma que a mineradora está negociando o fornecimento de Níquel canadense para baterias de carros da Tesla e de outras empresas do veículos elétricos. “Embora não exista maiores detalhes e a Tesla não tenha se pronunciado sobre o tema, a sinalização tem implicações positivas. Afinal, o setor de veículos elétricos tem perspectiva de forte crescimento e a demanda pelos componentes de bateria tende a aumentar”, dizem analistas da Exame Research.

Guedes e Maia

No Brasil, a política também deve receber as atenções do mercado, com sinais de reaproximação entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Na semana passada, o clima azedou entre os dois, após Guedes afirmar que as previdências não estavam avançando devido a um suposto acordo de Maia e parlamentares da esquerda. A acusação foi rebatida pelo presidente da Câmara, que chegou a sugerir que o ministro assistisse ao filme “A Queda”, sobre as últimas horas do ditador Adolf Hitler, e o chamou de “desequilibrado”. Mas os ânimos se acalmaram e nesta segunda eles devem participar de um encontro de reconciliação na casa do ministro do Tribunal de Contas da União Bruno Dantas. Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, o encontro foi articulado pelos senadores Renan Calheiros e Katia Abreu.

“O Brasil vem sofrendo muito com essa questão política. Essa aproximação entre Guedes e Maia traz um alívio para o mercado porque o foco do Legislativo e Executivo passa a ser um só. Isso gera alguma expectativa sobre ajustes fiscais”, comenta Bonvino.

Dados Econômicos

Divulgados nesta segunda, os índices de gerente de compras (PMI, na sigla em inglês) de setembro superaram as estimativas de mercado na Zona do Euro e nos principais países da Europa. O destaque positivo ficou com os PMIs composto e de serviços do Reino Unido, que ficaram em respectivos 56,6 pontos e 56,1 pontos, bem acima dos 50 pontos que delimitam e expansão da contração da atividade econômica. Por outro lado, ainda que acima das expectativas, o PMI de serviços da Zona do Euro ficou abaixo da linha, em 48 pontos.