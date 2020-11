Petrobras sobe mais de 3% com alta do petróleo e impulsiona Ibovespa

As ações ordinárias da Petrobras (PETR3) avançam 3,74% e as preferenciais (PETR4), 3,96%, acompanhando a forte alta do barril de petróleo. Desde o início da semana, os petróleos brent e WTI acumulam valorização de mais de 5%, tendo no radar a possibilidade de membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (OPEP+) estender os cortes de produção para 2021. Com grande peso no Ibovespa, a valorização dos papéis da estatal ajuda a impulsionar o índice, que sobe quase 2% nos primeiros negócios do dia. Com menor participação no Ibovespa, as ações da PetroRio (PRIO3) avançam 3,48%.

IRB Brasil

Entre as maiores altas do Ibovespa, ações do IRB Brasil (IRBR) sobem 2,93%, na expectativa que a companhia apresente bons resultados em balanço do terceiro trimestre. Sua divulgação está prevista para esta noite.

Itaú

Quem também deve divulgar resultado após o encerramento do pregão é o Itaú (ITUB4), que será o penúltimo dos quatro grandes bancos a apresentar o balanço do último trimestre. Na bolsa, suas ações sobem 2,56%, enquanto Bradesco (BBDC4), Santander (SANB11) e Banco do Brasil (BBAS3) se valorizavam 2,33%, 2% e 2,8%, respectivamente.

BB Seguridade

As ações do BB Seguridade (BBSE3) sobem 2,66%, após apresentar lucro líquido de 1,086 bilhões de reais no terceiro trimestre, ficando 8% acima do consenso de mercado. “O resultados foram positivos. Por outro lado, a sinistralidade dos produtos de vida veio pior, mas esse fator não neutralizou os pontos favoráveis no balanço”, avaliam analistas da Exame Research.

Ânima

Os papéis da Ânima (ANIM3) se valorizam 2,4%, após informar ter firmado contrato com a Laureate Brasil para a aquisição de todos os ativos do grupo. Entre eles estão 11 instituições de ensino superior, tendo entre elas a Universidade Anhembi Morumbi e o Centro Universitário FMU. Pelos termos da transação, a Ânima deve pagar 4,4 bilhões de reais, sendo 3,777 bilhões de reais em dinheiro e 632 milhões de reais em forma de dívida assumida pela Ânima.