Petrobras sobe quase 4%, Copasa salta 6% com dividendos e IRB dispara 10%

As ações da Copasa (CSMG3) disparam 5,77% nesta terça-feira, para 45,27 reais, após balanço do terceiro trimestre, considerado positivo pelo mercado, e anúncio de um pagamento extraordinário de dividendos de 820 milhões de reais. Caso aprovados (os dividendos ainda precisam ser deliberados em assembleia geral extraordinária, em data a ser definida pela companhia), o montante irá representar um retorno (dividend yield, ou o valor do dividendo por ação sobre o preço do papel) de 15,1%, comentam os analistas do Credit Suisse.

Quer saber qual o setor mais quente da bolsa no meio deste vaivém? Assine a EXAME Research

Sobre o resultado da empresa, reportado na noite da última sexta-feira, eles comentam que os números foram bastante positivos, com performance melhor do que esperada principalmente em função do crescimento de volume e provisões bem menores do que a expectativa. Além disso, os analistas comentam que os resultados da companhia ainda refletem um pouco do efeito da pandemia, já que a taxa de inadimplência ainda está alta e o ajuste de tarifa ainda não foi aplicado.

A Copasa reportou lucro líquido de 240,5 milhões de reais no terceiro trimestre, crescimento de 24,4% em relação ao mesmo período do ano passado. A receita líquida avançou 2%, para 1,36 bilhão de reais. O segmento de água, esgoto e resíduos sólidos registrou 1,27 bilhão de reais em receita, alta de 6,1%, excluindo as receitas de construção.

Ambev

As ações da Ambev (ABEV3) sobem 2,63% depois de caírem por quatro pregões seguidos, acumulando no período perdas de mais de 14%. O alívio hoje vem na esteira de uma elevação de recomendação pelo Citigroup para compra, com preço-alvo em 15,50 reais. A meta implica um potencial de valorização para o papel de 27% frente ao fechamento da última sexta-feira.

Petrobras

As ações ordinárias da Petrobras (PETR3) avançam 3,74% e as preferenciais (PETR4), 3,96%, acompanhando a forte alta do barril de petróleo. Desde o início da semana, os petróleos brent e WTI acumulam valorização de mais de 5%, tendo no radar a possibilidade de membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (OPEP+) estender os cortes de produção para 2021. Com grande peso no Ibovespa, a valorização dos papéis da estatal ajuda a impulsionar o índice, que sobe quase 2% nos primeiros negócios do dia. Com menor participação no Ibovespa, as ações da PetroRio (PRIO3) avançam 3,48%.

“O preço do barril de petróleo está cada vez mais próximo do custo de armazenagem, então o mercado acredita que a OPEP vai ter que chegar a um acordo. Mas, além da alta do petróleo, as ações da Petrobras receberam recomendação de compra do Goldman Sachs e do Credit Suisse depois do resultado. Isso também ajuda o papel a subir”, comenta Pedro Lang, diretor de renda variável da Veedha Investimentos.

IRB Brasil

Entre as maiores altas do Ibovespa, ações do IRB Brasil (IRBR) sobem 10,59%, figurando como a maior alta em variação do Ibovespa, na expectativa que a companhia apresente bons resultados em balanço do terceiro trimestre. Sua divulgação está prevista para esta noite.

“O IRB virou papel de pessoa física e tem muita gente especulando sobre o resultado. Semana passada a ação ‘caiu como uma jaca’, então também tem um pouco de espaço para voltar”, diz Pedro Lang, diretor de renda variável da Veedha Investimentos. Na semana passada, os papéis da companhia recuaram 10,36%, enquanto, no acumulado de outubro, registraram baixa de 18,02%, figurando como um dos piores desempenhos entre os papéis do Ibovespa no mês.

Itaú

Quem também deve divulgar resultado após o encerramento do pregão é o Itaú (ITUB4), que será o penúltimo dos quatro grandes bancos a apresentar o balanço do último trimestre. Na bolsa, suas ações sobem 2,56%, enquanto Bradesco (BBDC4), Santander (SANB11) e Banco do Brasil (BBAS3) se valorizavam 2,33%, 2% e 2,8%, respectivamente.

BB Seguridade

As ações do BB Seguridade (BBSE3) sobem 2,66%, após apresentar lucro líquido de 1,086 bilhões de reais no terceiro trimestre, ficando 8% acima do consenso de mercado. “O resultados foram positivos. Por outro lado, a sinistralidade dos produtos de vida veio pior, mas esse fator não neutralizou os pontos favoráveis no balanço”, avaliam os analistas Renato Mimica e Bruno Lima, da Exame Research.

Ânima

Os papéis da Ânima (ANIM3) se valorizam 2,4%, após informar ter firmado contrato com a Laureate Brasil para a aquisição de todos os ativos do grupo. Entre eles estão 11 instituições de ensino superior, tendo entre elas a Universidade Anhembi Morumbi e o Centro Universitário FMU. Pelos termos da transação, a Ânima deve pagar 4,4 bilhões de reais, sendo 3,777 bilhões de reais em dinheiro e 632 milhões de reais em forma de dívida assumida pela Ânima.

Segundo os analistas Renato Mimica e Bruno Lima, da Exame Research, a priori, o desfecho parece bom para todos os envolvidos. “A Ânima expande sua base e incorpora todas as vagas de Medicina da Laureate, ponto chave em sua estratégia de crescimento; a Ser Educacional irá receber a multa por rompimento de contrato e ainda terá opção para compra de alguns ativos da Ânima; e a Laureate conseguirá sair do país de maneira rápida, como planejado. A ausência de uma batalha judicial também é bem-vinda”, comentam. As ações da Ser Educacional (SEER3) registram alta de 3,08% nesta sessão.