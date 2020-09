Pedalada com Renda Cidadã?; 10 varejistas mais amadas e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (29) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Risco fiscal tira R$ 440 bilhões da bolsa brasileira em 2 meses

Conflitos entre Bolsonaro e Guedes sobre limites para o aumento dos gastos e ‘quase calote’ em precatórios fazem Ibovespa se descolar de mercados externos

TCU, Congresso e mercado veem drible a teto e pedalada em Renda Cidadã

A divulgação da proposta, que não trouxe nenhum corte de outras despesas no Orçamento, azedou o humor dos investidores e resultou na disparada do dólar

Bezerra: É equivocado dizer que adiar pagamento de precatórios é pedalada

O líder do governo no Senado defendeu a proposta anunciada pelo governo para bancar o Renda Cidadã, novo programa social que substituirá o Bolsa Família

No radar: Caged, debate e o que mais move o mercado nesta terça

Com aproximação de eleições americanas, Donald Trump e Joe Biden fazem o primeiro debate

As 10 varejistas mais amadas pelos clientes e funcionários

Lojas Americanas é a empresa mais admirada pelos consumidores, segundo o Ibevar; dominam o ranking as varejistas de moda, vestuário e calçados

Unimeds entram na mira de Hapvida e NotreDame para consolidação da saúde

Cooperativas de saúde são mais impactadas pela queda de receitas com a pandemia e representam forma de expansão fora dos grandes centros, aponta JK Capital

“No fio do bigode”: como a Quero-Quero construiu um império e foi à Bolsa

O grupo gaúcho, que tem o maior número de lojas de materiais de construção do país, acaba de levantar R$ 2,2 bilhões em IPO na B3

Estreia do ano? Empresa secreta Palantir esnoba IPO na chegada à bolsa

Empresa de big data co-fundada por Peter Thiel começa a ter ações negociadas na bolsa sem passar por oferta pública e testa apetite de investidor por techs

Pré-venda do novo Xbox começa nesta terça-feira

Microsoft inicia pré-venda do Xbox Series X e do Xbox Series S nesta terça-feira

Política e mundo

Após 1 milhão de mortes por covid-19, a doença está desacelerando?

O mundo chegou a 1 milhão de mortes por coronavírus nesta segunda-feira, 28. Veja como está o patamar de contágios nas diferentes regiões

Tribunal que vai avaliar impeachment de Witzel será formado nesta terça

Desembargadores que vão julgar se governador afastado do Rio cometeu crime de responsabilidade foram definidos ontem. Agora, faltam os deputados

Acuado, Trump faz nesta terça primeiro debate contra Biden

Uma das potenciais vantagens de Trump em relação a Biden é sua desenvoltura quando as luzes se acendem e as câmeras começam a rodar

Nancy Pelosi divulga proposta de pacote fiscal de US$ 2,2 trilhões

Novo plano cortou mais de um trilhão do primeiro esboço com a intenção de convencer os republicanos, após meses de impasses

Enquanto você desligou…

Startup de inteligência artificial recebe aporte de R$ 40 mi e mira Brasil

Fundada por argentinos, a startup Fligoo quer se tornar a maior empresa de análise de dados avançada da América Latina

Para o CEO do Google, o futuro não é 100% home office. Esta é sua aposta

Trabalho em casa ou no escritório? O futuro do trabalho será diferente e o Google já se prepara para isso

Agenda

Nesta terça-feira (29), é divulgado no Brasil o Caged do mês de agosto. O índice mede a criação das vagas de empregos no país e é um importante indicador da economia nacional.

Na China, será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI) referente ao mês de setembro, que libera os dados da produção industrial no período. Esse é um dos principais indicadores da economia das regiões e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

Frase do dia

“A vida é 10% do que acontece comigo e 90% de como eu reajo a isso” — Charles Swindoll.