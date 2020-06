Para onde vai a Bolsa em maio? Lockdown no Maranhão e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (5) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Após forte alta em abril, para onde vai o Ibovespa em maio?

Ontem, o índice Ibovespa fechou em queda de 2,02%, em 78.876 pontos, num sinal de que a volatilidade deve dar o tom nas próximas semanas

Sem parques e esportes, Disney se segura no Disney+

Apesar da aposta no streaming, o coronavírus atingiu segmentos de parques, experiência e canais de TV, mais de 60% do faturamento da gigante de mídia

“Vamos ter um varejo diferente no setor automotivo”, diz VP da Hyundai

Em entrevista à EXAME, o executivo diz que a liderança do HB20 na venda a frotistas em abril é pontual e que o foco da marca segue na pessoa física

Lockdown começa no Maranhão e é cogitado por outros estados

Bloqueio total na região metropolitana de São Luís restringe a circulação de pessoas à realização de atividades básicas

Câmara conclui nesta terça votação em 2º turno do “Orçamento de guerra”

Proposta foi aprovada ontem em 1º turno e agiliza ações contra a crise do coronavírus; veja o que muda

Espanha registra mais de 280 mil novos desempregados em abril

De acordo com o governo, dado indica que o “sistema de benefícios garante a renda de 22% da população ativa”

Alemanha pede ao BCE que justifique seu programa anticrise

Em uma decisão com um tom pouco habitual, juízes da Alemanha consideram “duvidosa” a competência do BCE para comprar dívida pública em larga escala

Preços ao produtor da zona do euro caem 1,5% em março ante fevereiro

Na comparação anual, o índice de preços ao produtor do bloco sofreu redução de 2,8% em março

Nunca fez tanto sentido celebrar o Dia Mundial de Higiene das Mãos

Data instituída pela OMS lembra a importância da medida, que é negligenciada até mesmo pelos profissionais de saúde

Política e mundo

Câmara aprova PEC do “Orçamento de guerra” em primeiro turno

Deputados aprovaram as mudanças feitas pelos senadores, que incluíram mais amarras para compra de títulos pelo Banco Central

Moro pede ao STF para divulgar depoimento que prestou à Polícia Federal

Os advogados alegam que a imprensa “vem divulgando trechos isolados do depoimento” do ex-ministro contra o presidente Jair Bolsonaro

Na falta de problemas, coronavírus trouxe a volta do Estado Islâmico

Grupo volta a promover ataques mortais com o uso de munições pesadas e atiradores de elite depois de meses se escondendo em cavernas no Iraque

União Europeia arrecada 7,4 bi de euros para vacina contra covid-19

Existem cerca de 100 testes de vacinas contra a covid-19 no mundo, incluindo uma dezena em fase de testes clínicos

Enquanto você desligou…

Petrobras reabre processo para venda do controle da Gaspetro

A Gaspetro, holding com participação em diversas distribuidoras de gás natural do País, tem em seu quadro societário a Petrobras e Mitsui Gás e Energia

Embraer engrossa fila de resgates do BNDES, que já tem aéreas e varejistas

Apesar de desfecho trágico com a Boeing, situação da fabricante brasileira não é crítica no curto prazo

Lucro do Itaú encolhe 43% no 1º tri com salto na provisão contra calotes

O maior banco privado do país informou que seu retorno sobre o patrimônio líquido ficou em 12,8% ante 23,6% no mesmo período do ano passado

Pesquisadores encontram anticorpo que neutraliza coronavírus

O estudo avaliou apenas o comportamento do anticorpo in vitro e mais pesquisas são necessárias para comprovar sua eficácia no combate à covid-19

Agenda

Nesta terça-feira (5), o Brasil libera os dados da produção industrial no mês de março, assim como no acumulado do ano. Esse é um dos principais indicadores da economia do país e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

Ainda será divulgado o IPC-Fipe (Índice de Preços ao Consumidor, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) do mês de abril. O indicador reflete o custo de vida de famílias com renda mensal de 1 a 10 salários mínimos, residentes na cidade de São Paulo.

Tanto nos Estados Unidos quanto na China será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI) referente ao mês de abril. Esse é um dos principais indicadores da economia das regiões e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

Já os valores dos estoques de petróleo bruto e em cushing dos Estados Unidos também serão divulgados com atualização pelo Energy Information Administration. Ainda por lá, será divulgada a balança comercial de março, assim como os dados de importações e exportações norte-americanas no período.

Frase do dia

