Para onde vai a Bolsa?; avanço da covid-19 no Brasil e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira (17) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

A bolsa e a dúvida: copo meio cheio ou meio vazio?

O Copom deve reduzir hoje a taxa de juros de 3% para 2,25%, ampliando a atratividade das ações. Mas a economia segue afundando com a pandemia do coronavírus

Reunião da Otan deixa claras as desavenças entre Trump e europeus

A reunião que começa nesta quarta-feira, 17, debaterá temas como a resposta à segunda onda do coronavírus e o domínio da Huawei no 5G

Os riscos da dexametasona, remédio que pode salvar contra covid-19

Corticoide é primeiro remédio com eficácia comprovada para pacientes em estado grave. Mas seu uso indiscriminado pode ampliar a pandemia do coronavírus

Acordo de SP com China não garante produção de vacina

Na última semana, João Doria, governador do estado de São Paulo, disse que a vacina estaria disponível no SUS em junho de 2021

Confira o que reabre no Rio na 2ª fase de flexibilização que começa hoje

O cronograma da prefeitura do Rio se baseia em estatísticas sobre a taxa de ocupação de leitos de UTI e de enfermaria, além da taxa de mortalidade

Belo Horizonte tem explosão de casos de coronavírus após reabrir comércio

Taxa de ocupação dos leitos reservados para pacientes com coronavírus na capital mineira passou de 40%, em 22 de maio, para 82%

Paciente com covid-19 paga R$20 mil por dia em hospital em Roraima

Sem vaga na rede pública, uma paciente de 30 anos está internada na UTI de uma clínica privada. Custo do tratamento pode chegar a mais de R$ 400 mil

Fábio Faria toma posse hoje como ministro das Comunicações

Genro de Silvio Santos, o deputado federal ligado ao Centrão tentará pacificar a relação do Planalto com o Congresso

TSE decide recalcular divisão de recursos do bilionário Fundo Eleitoral

O Fundo Eleitoral é dividido de acordo com o número de representantes no Senado. Na prática, cada senador representa cerca de R$ 3,7 mi para o partido

Brasil tem quase o equivalente a população do Canadá sem emprego

Atualmente o Brasil tem 36,6 milhões de brasileiros sem trabalho, considerando o número de desempregados e desalentados

É hora de conexão com o investidor, diz Niedermeier, de Wharton

Keith Niedermeier, professor de Wharton, ministrou curso online no BTG Pactual sobre um novo estágio de concorrência no mercado de investimentos no Brasil

Startup Netskope desafia gigantes com solução de segurança para a nuvem

A empresa fundada nos Estados Unidos é uma das que mais crescem no setor de segurança da informação

Política e mundo

Senado autoriza prorrogar redução de jornada e salário até o fim do ano

Os senadores aprovaram a medida provisória sobre o tema por 75 votos favoráveis e nenhum contrário. A proposta seguirá para sanção do presidente

Câmara aprova redução de contribuições para o Sistema S por dois meses

Medida Provisória faz parte do pacote do governo para minimizar os efeitos da crise do coronavírus; proposta ainda precisa ser votada no Senado

Índia passa Brasil e registra mais de 2 mil mortes por coronavírus em 24h

No total, a Índia registra 11.903 mortes por coronavírus. Especialistas afirmam que o balanço está subnotificado

Enquanto você desligou…

BizCapital, fintech de crédito para PMEs, recebe aporte de R$ 65 milhões

O investimento na empresa brasileira foi liderado pelo braço de investimento internacional do banco alemão KfW

Da Globo para a maconha medicinal, esta brasileira virou CEO em 5 anos

Ela se formou em jornalismo e já trabalhou na Globo, mas encontrou sua vocação na nova (e promissora) indústria da cannabis medicinal

Cão-robô da Boston Dynamics já está à venda (e não é nada barato)

No preço de um carro luxuoso da Tesla, o robô com forma de cachorro é

Coronavírus: R$ 15 milhões foram renegociados em aluguéis no QuintoAndar

Startup brasileira de aluguel online divulga a partir desta quarta-feira, 17, quanto a pandemia movimentou no seu ecossistema de negócios

Apple anunciou que vai reabrir mais 75 lojas nesta semana

A fabricante do iPhone fechou todos os seus estabelecimentos fora da China em março, como medida para conter o avanço do novo coronavírus



Vacina até 2021 é algo muito difícil de acontecer, diz Atila Iamarino

O especialista acredita que ter uma vacina contra a covid-19 não significa uma volta rápida à normalidade

McDonald’s afirma que 95% dos seus restaurantes já estão em operação

A rede de fast-food informou que, nos EUA, 99% dos estabelecimentos continuaram operando de alguma forma, mesmo que apenas em delivery e drive-thru

Globoplay faz parceria com Samsung para levar streaming para a TV aberta

Novidade estará disponível em nova linha de aparelhos lançados pela fabricante sul-coreana

Agenda

Nesta quarta-feira (17), ocorre a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que vai definir o futuro da taxa básica de juros no Brasil, a Selic. A taxa já está no patamar mais baixo da história, a 3% ao ano, e a projeção é de que o índice seja cortado mais uma vez.

Lives

Exame.talks -12h

Paulo Rogério Nunes, empreendedor, consultor em diversidade e autor, e Samantha Almeida, head de conteúdo da Ogilvy Brasil

A importância da diversidade para gerar inovação nas empresas

Veja no YouTube

Exame Academy – 18h

Sofia Esteves e André Portilho recebem Ricardo Melo, vice-presidente de people & management da Ambev/AbInbev

Cultura, liderança e novas formas de trabalho no pós pandemia

Veja no YouTube da Exame Academy

Frase do dia

“É impossível chegar muito perto da realidade, cara a cara. Entre a realidade e nós existem os nossos sentimentos.” – Svetlana Aleksiévitch