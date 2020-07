Papéis da AES Tietê caem com a venda de fatia do BNDES para controladora

Os investidores parecem não ter ficado satisfeitos com a decisão do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) de autorizar a americana AES Corp. a comprar parte de suas units da AES Tietê, em detrimento da oferta feita pela Eneva. Os papéis da AES Tietê caíram a ponto de entrar em leilão logo após a abertura do pregão desta terça-feira, 28. Às 14h55 eram negociados em queda de 8,59%.

“Esse movimento de preço demonstra que parte do mercado estava claramente posicionada para obter preço mais alto da proposta da Eneva. Entretanto, a questão da fatia em dinheiro acabou pesando mais a favor da AES dado que BNDES tem como prioridade reduzir sua carteira de ações”, afirma Bruno Lima, especialista em renda variável da EXAME Research.

Com a transação, a AES Corp passa a deter 18,5% da fatia do BNDES na AES Tietê, que até então era de 28,4%. A expectativa é que a AES Tietê seja negociada no Novo Mercado, segmento da mais alta governança corporativa da bolsa.