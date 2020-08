Ouro renova máxima acima de US$ 2 mil

O ouro ampliava seu rali acima do importante nível de 2 mil dólares a onça nesta quarta-feira, atingindo uma nova máxima recorde à medida que um dólar fraco e rendimentos dos Treasuries em queda alimentavam uma onda de compras entre os investidores que procuram uma reserva segura de valor.

Com os mercados abalados pela pandemia de coronavírus, o ouro agora sobe 34,5% no ano e é um dos ativos com melhor desempenho em 2020.

Depois de superar a marca 2 mil dólares pela primeira vez na terça-feira e atingir uma nova máxima de 2.041,33 dólares a onça nesta quarta-feira, o ouro spot subia 1,1%, a 2.040,50 dólares.

Os futuros de ouro nos EUA operavam em alta de 1,8%, a 2.056,30 dólares.

“Há um nível de medo nos mercados que é quase palpável”, disse o analista independente Ross Norman. “Esse ímpeto está se alimentando de si mesmo, com base em preocupações reais sobre o fracasso da macroeconomia em mostrar quaisquer sinais significativos de recuperação.”