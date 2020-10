Onde investir em outubro?; 1º debate eleitoral em SP e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira (1) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Natura &Co fará oferta global de R$ 6 bi para crescimento

Avaliada em R$ 65 bilhões, empresa multiplicou valor de mercado por oito desde que estrou na bolsa em 2004

Onde investir em outubro em um cenário com tantas incertezas

A manutenção da Selic na mínima histórica exige que o investidor tome mais risco, Veja produtos mais adequados

Candidatos à prefeitura de São Paulo fazem primeiro debate das eleições

Os dez candidatos com maior representatividade no Congresso vão tentar conquistar o eleitor a partir das 22h30 desta quinta-feira

No radar: BB, CVC, estímulos e o que mais move o mercado nesta quinta

Expectativa de novos estímulos nos Estados Unidos anima investidores globais; mercado local quer mais detalhes sobre Renda Cidadã

Doritos, Lipton e Lay’s: resultado da PepsiCo ressalta economia do snack

Uma das maiores companhias de alimentos industrializados do mundo divulga números trimestrais com expectativa de alta nas vendas de salgadinhos e biscoitos

União Europeia discute sanções comerciais à Turquia nesta quinta

O motivo é intenção do governo de Recep Tayyip Erdogan de extrair gás natural em águas do Mediterrâneo que a Grécia, membro do bloco, diz que é dela

Melhor setembro da história: startups brasileiras recebem US$ 843 milhões

Segundo levantamento da Distrito Dataminer, as empresas de inovação receberam 37 aportes ao longo do último mês

Na briga do super app, Dotz passa a oferecer crédito e quer adquirir techs

Companhia que une programa de fidelidade e marketplace pretende ampliar base de 250 mil usuários ativos de conta digital também com seguros e investimentos

Original e PicPay permitem pagamento no débito em apps como iFood

A partir de agora, ambos os cartões de débito serão são aceitos nos aplicativos de serviços

American Airlines e United anunciam mais de 30 mil demissões

O anuncio das companhias aéreas aconteceu após o fracasso das negociações para estender a ajuda do governo dos EUA ao setor afetado pela pandemia

Sencinet, antiga British Telecom, quer expandir operação no Brasil

Formada após a venda das operações da BT na América Latina, a empresa prevê novos investimentos e contratações

Governo cria programa para exportar crédito de carbono

“Objetivo é transformar operador de motosserra em guarda florestal”, afirma secretário responsável pelo projeto, criado pelo Ministério do Meio Ambiente

Por 1 bilhão de garrafas a menos, Bonafont retira o rótulo das águas

Marca anuncia compromisso para usar plástico reciclável em todos os vasilhames até 2030. Plano inclui programa de geração de renda para catadores

Política e mundo

Governo sanciona lei que prevê teto de R$ 100 mil para obras sem licitação

O limite anterior à MP era de R$ 8 mil ou R$ 15 mil conforme o tipo de obra

Trump reduz cota de refugiados admitidos nos Estados Unidos

Apenas 15 mil refugiados poderão ser admitidos, o menor número autorizado em um ano. No governo Obama, cerca de 100 mil pessoas foram recebidas anualmente

Enquanto você desligou…

Com laboratório de inovação, Oi aposta em serviço sob medida para empresas

Voltado para clientes corporativos, o Oi Labs pretende ajudar as empresas a desenvolverem soluções tecnológicas

Facebook agora pode remover qualquer postagem que prejudique a empresa

Empresa alterou seus termos de condições e uso da plataforma como forma de se resguardar de futuras batalhas judiciais

Agenda

Tanto nos Estados Unidos quanto na Zona do Euro será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI) referente ao mês de setembro, que libera os dados da produção industrial no mês de novembro, assim como no acumulado do ano. Esse é um dos principais indicadores da economia das regiões e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

Já o Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA, lembrando que este é considerado o primeiro indicador da saúde do mercado de trabalho.

Frase do dia

“Não tente ser uma pessoa de sucesso. Em vez disso, seja uma pessoa de valor” — Albert Einstein.