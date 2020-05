OMS vai investigar a China?; Lockdown total no Amapá e tudo para ler hoje

As quentes do dia

Coronavírus faz pessoa física girar recorde de 20% da bolsa

Pessoa física respondia por 13,7% do total negociado há cinco anos e vem migrando recursos da renda fixa com cenário de queda na taxa de juros

Banco Inter divulga resultado contra coronavírus e inadimplência

Analistas projetam lucro líquido de R$ 17 milhões; mas o resultado pode surpreender negativamente, como aconteceu com o balanço do Bradesco e do Itaú

Obsessão de Guedes, venda de imóveis da União é pauta do Senado

Novas regras permitirão desconto de 25% no valor de imóveis leiloados pelo governo

Forte desaceleração da inflação vai afetar teto de gastos em 2021

O teto de gastos vai crescer menos que o previsto em 2021 e espaço para despesas públicas ficará R$ 16,7 bilhões menor, estima o Ministério da Economia

É alarde, mas dá esperança, diz Kalil sobre vacina da covid-19 da Moderna

O pesquisador explicou que não há muitas fábricas prontas para criar uma vacina contra coronavírus a partir da tecnologia usada pela Moderna

Amapá é o primeiro estado a decretar lockdown total contra covid-19

Bloqueio total também é ampliado no Pará. Ontem Brasil passou o Reino Unido e é o terceiro país com mais casos de coronavírus

Hospitais de campanha atrasam no Rio e pacientes ficam na fila de espera

Se todas as unidades estivessem funcionando, os hospitais de campanha ofereceriam 1.300 leitos, dos quais 520 de UTI e 780 de enfermaria

Auxílio: 8,3 milhões recebem a primeira parcela a partir desta terça-feira

No último lote, a Caixa avaliou 14 milhões de pedidos, destes 5 milhões foram negados

“MP da Grilagem” deve caducar por falta de votação

Ruralistas e ambientalistas divergem sobre a medida provisória 910, que trata da regularização fundiária

OMS pressiona China em investigação sobre início do coronavírus

Assembleia anual da OMS avalia abrir uma investigação internacional sobre as ações de combate à pandemia do novo coronavírus no mundo

Xiaomi vs. Apple: novo smartwatch mede até consumo de oxigênio

Fabricante chinesa mira o mercado de saúde no pós-pandemia de coronavírus com um novo relógio inteligente

Política e Mundo

Toffoli restabelece redução de 50% nas alíquotas cobradas ao Sistema S

Redução da alíquota foi implementada pelo governo como forma de aliviar o caixa das empresas durante a pandemia de coronavírus

Rosa Weber rejeita acordo de delação premiada de Eike Batista

Ministra apontou ilegalidades nas cláusulas e devolveu processo para PGR fazer repactuação

Bolsonaro convida governadores para reunião sobre ajuda a estados

Governadores têm cobrado que presidente sancione projeto de auxílio a governos estaduais e municipais

Tem dúvidas sobre o megaferiado? Veja perguntas e respostas

Para evitar a circulação de pessoas e o contágio pelo coronavírus, a Câmara de SP aprovou um feriado de seis dias — entre os dias 20 e 25 deste mês

Por coronavírus, França fecha escolas uma semana após reabertura

França mantém plano de retorno dos estudantes apesar dos 70 novos casos de coronavírus diagnosticados nos colégios

Chilenos protestam por falta de comida durante quarentena de coronavírus

Protesto aconteceu um dia depois de Piñera anunciar a entrega de 2,5 milhões de cestas básicas para a população carente durante a pandemia de coronavírus

Enquanto você desligou

Pipefy manterá home office até o fim do ano – e tem vagas abertas

A startup se junta a outras empresas e define que os funcionários não voltarão para os escritórios em 2020

McDonald’s no Brasil rebate denúncia na OCDE por exploração sexual

Grupo de sindicatos de sete países denunciaram rede por assédio sexual sistêmico em suas lanchonetes

Meirelles diz que SP precisa de socorro federal para cumprir compromissos

Secretário da Fazenda do estado conta com aprovação de projeto que socorre estados e municípios com R$ 60 bilhões

BC prevê “autorregulação assistida” no open banking

Banco Central prentede implantar o chamado Open banking, que permitiria trocas de dados sobre clientes, até o fim de 2020

Justiça nega pedido da B3 para anular multa em processo de 1,3 bilhão

Caso refere-se à amortização do ágio gerado, para fins fiscais, pela incorporação da Bovespa pela BM&F nos exercícios de 2008 e 2009

Agenda

Nesta quarta-feira, a agenda econômica terá novidades na China e nos Estados Unidos. No país asiático, será divulgada a Taxa Preferencial de Empréstimo do Banco Popular da China. Ou seja, os juros básicos da economia chinesa.

Nos Estados Unidos, teremos o depoimento de Jerome Powell, presidente do Fed dos EUA (equivalente ao banco central), e os números das Licenças de Construção de abril, que são um dos principais indicadores da condição do mercado imobiliário americano.

exame.talks

12h00

Gleidys Salvanha, diretora de negócios para Varejo do Google Brasil, Renato Dolci, CEO da Decode, e Eduardo Carneiro, diretor da Comscore Brasil

A audiência digital e a busca por informação na pandemia

Com Filipe Serrano, editor de Ciência e Tecnologia da Exame

Veja no YouTube

18h00

Paolo Di Sora, fundador e CIO da RPS Capital

Escolhendo ações em tempos de crise

Com Renato Mimica, CIO da Exame Research

Veja no YouTube