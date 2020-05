O tombo do PIB do Brasil; restituição do IR na conta e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta sexta-feira (29) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

O pior está por vir: IBGE divulga PIB do 1º trimestre nesta sexta

Previsões projetam uma queda de -1% na economia brasileira nos três primeiros meses. No ano, a queda deve chegar a 6%

22% das empresas só conseguem manter atividades por mais um mês, diz CNI

Levantamento indica que três em cada quatro indústrias diminuíram ou paralisaram produção

Eletrobras registra queda de 77% no lucro no primeiro trimestre

No consolidado, o resultado ficou negativo em R$ 1 509 bilhão, mais de quatro vezes os R$ 336 milhões negativos reportados um ano antes

Receita paga R$ 2 bilhões no primeiro lote do IR nesta sexta-feira

É a primeira vez na história que o pagamento da restituição é feito no mês de maio

Caixa finaliza pagamento da 1ª parcela dos R$ 600 para mais de 8 milhões

Neste lote, estão os inscritos no programa quem tiveram aprovação pelo DataPrev nas últimas semanas

Apesar do aumento de casos, Crivella planeja reabertura em seis fases

Seguindo cronograma sem alterações, a vida dos cariocas voltaria ao normal em três meses

Prefeitura de SP exigirá de empresas garantias para as mães

Setores que quiserem reabrir terão que fornecer creches ou alternativas que permitam as mães trabalharem enquanto escolas seguem fechadas

Delegacia incendiada e tuíte de Trump escondido em noite de tensão nos EUA

Protestos contra a morte de George Floyd por um policial levaram a confrontos por outras cidades. Trump disse que “quando saques começarem, tiros começarão”

Washington inicia reabertura em dia que Trump fala sobre a China

Com poucos casos, capital americana autoriza funcionamento de restaurantes e lojas da varejo. Na seara política, Trump convocou uma coletiva sobre a Ásia

PIB da França tem queda de 5,3% no primeiro trimestre

Dado confirma que a França entrou tecnicamente em recessão, pois o PIB já havia registrado queda de 0,1% no quarto trimestre de 2019

Coreia do Sul limita número de alunos em escolas após casos de covid-19

Escolas da região metropolitana de Seul só poderão receber um aluno a cada três alunos e os demais terão que seguir com o ensino à distância

Agora vai? SpaceX e Nasa preparam lançamento ao espaço no sábado

Segunda tentativa de decolagem está prevista para amanhã à tarde, no primeiro lançamento de uma missão tripulada nos Estados Unidos em 10 anos

Política e mundo

Covid-19: especialistas deixam comitê de notáveis do governo Witzel

Nesta quinta-feira, Estado do Rio ultrapassou China e Índia — dois países mais populosos do mundo — no número de mortes pelo novo coronavírus

Celso de Mello pede parecer da PGR sobre pedido de impeachment de Heleno

Pedido se refere à fala do ministro que disse que solicitação para apreender celular de Bolsonaro teria “consequências imprevisíveis”

Enquanto você desligou…

Profissão do futuro: Programa oferece bolsas para curso de e-commerce

Especialista de e-commerce foi apontada como uma das profissões do futuro pelo Fórum Econômico Mundial

Após prejuízo, Burger King tenta convencer com alta de 300% no delivery

Pandemia contaminou balanço do primeiro trimestre, que trouxe prejuízo de 55,6 milhões de reais e queima de caixa de 174 milhões de reais

American Airlines cortará 30% de sua equipe administrativa

Atingida pela pandemia de covid-19, a companhia aérea afetará, com a nova medida, 5.100 de suas 17.000 vagas administrativas

Carrefour é investigado por corrupção, e pode sofrer multa bilionária

Ministério Público de SP denunciou pagamentos de R$ 1,5 milhão do atacarejo a fiscais da prefeitura para unidade funcionar sem alvará

Lucro da Cia Hering desaba quase 90% no 1º tri com fechamento de lojas

A companhia reportou nesta quinta-feira que seu lucro do período somou 5 milhões de reais, e a receita líquida do trimestre recuou 27,2%

Depois de mais de 100 anos, GE vende sua maior criação: a lâmpada elétrica

A General Electric anunciou a venda para a Savant Systems da sua unidade de iluminação, a GE Lighting, responsável pela produção da lâmpada elétrica

Santander investe R$ 27 milhões na a55, fintech brasileira de empréstimos

A startup investida oferece crédito a pequenas e médias empresas usando o faturamento como garantia

Magalu e Méliuz fazem parceria e vão dar cashback em compras online

Além da varejista, participam da campanha do Dia do Cashback a Dell, Centauro, O Boticário, Adidas, Acer, Seculus, Natura, Carrefour, Marisa e Renner

Após anunciar reabertura, SP bate recorde e tem 6.382 novos casos em 24h

Além de São Paulo, Santa Catarina também registra aceleração de transmissão da covid-19 após flexibilizar a quarentena

Agenda

Nesta sexta-feira (29), é divulgado o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro referente ao primeiro trimestre deste ano. O índice é o principal da economia e aponta a taxa de crescimento do país.

A Universidade de Michigan libera a prévia de seu Índice de Percepção e Confiança do Consumidor, que mostra a confiança dos consumidores na atividade econômica do país e pode até prever o comportamento deles. Ainda por lá, será divulgada a balança comercial de abril, assim como os dados de importações e exportações norte-americanas no período.

Por fim, o CFTC (Comomodity Futures Trading Commission) apresenta seu relatório semanal (COT) com uma análise das posições líquidas de especuladores nos mercados futuros no Brasil, nos EUA e na zona do Euro. Os índices são bons indicadores do sentimento do mercado.

