O super app da Rappi; estreia da Hidrovias na B3 e tudo para ler hoje

As quentes do dia

No radar: estreia da Hidrovias e o que mais move o mercado nesta sexta

Pedidos de bens duráveis nos Estados Unidos será o dado econômico mais relevante do dia; mercados podem chegar à quarta queda semanal seguida

Rumo ao super app? Rappi adiciona lives, streaming e venda de passagens

Com novidades no setor de entretenimento, Rappi quer aumentar utilização do aplicativo para torná-lo parte da vida do usuário

Em livro, Mandetta acusa Bolsonaro de negacionismo

No livro, Mandetta relata os últimos 87 dias de sua gestão. “Poderia ter sido diferente, para melhor”, diz o ex-ministro ao criticar Bolsonaro

Bolsonaro sobre recusar dinheiro para a Amazônia: “Perda da soberania”

Bolsonaro afirmou que recusou milhões de dólares para reflorestamento porque isso implicaria na perda da soberania na Amazônia

Não é só no RJ: Tribunal começa impeachment do governador de SC

Carlos Moisés, e a vice, Daniela Reinehr, serão julgados pelo crime de responsabilidade fiscal. Tribunal Especial vai definir o relator e prazos do processo

Geração Greta volta a se manifestar pelo clima

Movimento Fridays For Future promove série de protestos pelo mundo. No Brasil, jovens protestam contra o governo e pedem a saída de Ricardo Salles

Caixa paga auxílio de R$ 600 para os nascidos em setembro

Recebem nesta sexta-feira os trabalhadores que fazem parte do ciclo 2 do pagamento da Caixa

Política e mundo

Coreia do Norte pede desculpas por matar oficial sul-coreano

A Coreia do Sul informou que o pedido de desculpas foi feito pelo próprio Kim Jong-un — algo extremamente incomum

Preso mata policial em delegacia de Londres

Este é o primeiro caso desde 2012 em que um policial é morto a tiros no cumprimento do dever

Israel endurece lockdown e Europa tenta frear segunda onda de coronavírus

Taxa de pessoas infectadas com covid-19 em Israel supera a do Brasil e já é uma das mais altas do mundo

Enquanto você desligou…

Odebrecht e Gradin assinam acordo de paz e encerram briga histórica

Após acordo, briga com os Gradin virou crédito dentro da recuperação judicial, em valor não revelado

Efervescente, mercado de capitais vive silenciosa revolução regulatória

CVM editou 14 instruções desde 2018 e há revoluções importantes à vista, na regulamentação de fundos e no regime de ofertas

MPT conclui que trainee para negros do Magalu é reparação histórica

Ministério Público do Trabalho em SP indeferiu denúncias recebidas contra o Magazine Luiza e concluiu que o caso não se trata de violação trabalhista

Governo libera R$ 2,5 bilhões para aderir a programa global de vacinas contra covid-19

Adesão permitirá o acesso ao portfólio de nove vacinas contra covid-19 em desenvolvimento, além de outras em análise

5 filmes e séries para maratonar nos streamings durante o fim de semana

“Enola Holmes”, “Tehran” e mais: confira 5 filmes e séries para maratonar nos streamings durante o próximo final de semana

Agenda

Os Estados Unidos divulgam os números referentes às encomenda de bens duráveis, que medem a variação do valor total das novas encomendas de bens duráveis, excluindo o transporte

Frase do dia

“Eu não falhei. Só descobri 10 mil caminhos que não eram o certo” – Thomas Edison.