O que esperar do Ibovespa?; novos MacBooks da Apple e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (10) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: efeito vacina, Fed, Magalu e o que mais move o mercado

Investidores continuam busca por ações que mais sofreram durante a pandemia, mas movimento perde força

Com alta de 10% em 5 pregões: o que esperar do Ibovespa até o fim do ano?

Especialistas veem, de forma geral, espaço para mais alta do índice, mas ressaltam que volatilidade deve permanecer elevada no mercado

Suprema Corte dos EUA pode acabar com Obamacare nesta terça-feira

Justiça analisa a constitucionalidade da obrigação legal de que todos os cidadãos americanos tenham um seguro de saúde, um dos pilares da lei de 2010

Evento da Apple nesta terça deve marcar grande mudança nos computadores

Este será o terceiro evento da companhia de Cupertino nos últimos meses e deve marcar o fim da parceria com a Intel no fornecimento de chips

Após suspensão no Brasil, laboratório chinês diz confiar na CoronaVac

A Anvisa suspendeu os testes clínicos da vacina CoronaVac após um “evento adverso grave” envolvendo um voluntário, ocorrido em 29 de outubro

Butantan diz que foi “surpreendido” por decisão da Anvisa sobre CoronaVac

O Instituto Butantan afirmou que está “apurando em detalhes” o que houve para a Anvisa ter suspendido os testas da CoronaVac

Governo sinaliza que programa de crédito pode ser novo estímulo

Bolsonaro já deu sinal verde para tornar permanente o Pronampe, programa criado durante a pandemia para socorrer micro e pequenas empresas

Com Biden, indústria metalúrgica espera corte de tarifas em exportações

A expectativa das indústrias de aço e alumínio é que as barreiras impostas por Trump sejam retiradas já no início do governo Biden

Carrefour divulga balanço impulsionado pelo auxílio emergencial

As vendas no terceiro trimestre deste devem ter subido 26%, e o lucro, 68%

Com foco em planos de saúde, rede de academias cresce mesmo na pandemia

A paulista B-Active trabalha com mais de 40 operadoras, oferecendo tratamentos terapêuticos; empresa já registra ocupação do período pré-pandemia

Cubo Itaú une forças com a Wayra, hub de inovação e startups da Vivo

A Wayra passa a ter seu escritório no prédio do Cubo, em São Paulo. As duas iniciativas de inovação vão compartilhar dados, conexões e eventos

“McPlant”: McDonald’s terá linha de hambúrguer vegetal da Beyond Meat

Entrando na onda dos alimentos plant-based, McDonald’s também terá linha de alimentos sem carne

Adidas busca retomada com estratégia ESG e produtos de baixo carbono

Empresa divulga resultados do terceiro trimestre, ainda sobre os efeitos da pandemia. No primeiro trimestre, lucro caiu 96%

Leilão de imóveis em SP tem lance inicial a partir de R$ 63 mil

A capital do estado possui mais de 100 imóveis disponíveis para leilão

De carros a eletrônicos: falta matéria-prima às vésperas da Black Friday

Muitas indústrias, que ficaram paradas por alguns meses durante a pandemia, agora enfrentam um aumento na demanda e não há material disponível para produção

De cursos a ofertas de investimentos: veja as promoções na Black Friday

Entre as promoções estão descontos em cursos, valor de aplicação reduzido, rendimento maior ou “cashback”

Política e mundo

Governo Trump trava milhões de dólares e documentos na transição de Biden

A gestão do presidente Donald Trump ainda não autorizou a transição de Joe Biden porque diz que, como na Flórida em 2000, o resultado está em discussão

EUA podem distribuir vacina contra covid-19 antes do fim do ano, diz Fauci

Anthony Fauci classificou como “um grande avanço” a notícia de que a vacina contra o coronavírus desenvolvida pela Pfizer possui pelo menos 90% de eficácia

Estados Unidos liberam tratamento com anticorpo sintético contra covid-19

O tratamento com anticorpos sintéticos fabricados pela Eli Lilly foi liberado apenas para pacientes com a forma leve ou moderada da covid-19

Congresso do Peru aprova impeachment e destitui presidente Vizcarra

A destituição de Vizcarra pode dar início a um período de tensões políticas meses antes das eleições, visto que o Peru sofre uma instabilidade econômica

Enquanto você desligou…

Bilionários do bitcoin, irmãos Winklevoss farão live em evento da EXAME

Famosos por ter criado rede social que inspirou o Facebook, gêmeos farão bate-papo ao vivo sobre blockchain no sétimo dia do Future of Money

Entrevistas virtuais explodiram na pandemia. Veja dicas para se sair bem

Segundo o Vagas.com, o uso da ferramenta de videoentrevista aumentou 2.149% de março a setembro deste ano

Carrefour abre 70 vagas de estágio; veja outras empresas contratando

Editora Globo, Grupo Pão de Açúcar e Banco PAN também estão com programas de Trainee ou Estágio neste mês

Agenda

Os Estados Unidos divulgam a Perspectiva Energética de Curto Prazo da EIA (STEO), que fornece a visão da Administração de Informações Energéticas (EIA) dos EUA sobre os mercados de energia no futuro próximo. A cada mês, a STEO apresenta previsões de consumo, oferta, negociação e preços de todos os principais tipos de combustíveis até o fim do próximo ano civil.

Frase do dia

“Um dia é preciso parar de sonhar, tirar os planos da gaveta e, de algum modo, começar” — Amyr Klink.

