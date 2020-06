O que Dimon, Fink e a elite de Wall Street têm a dizer sobre George Floyd

Os protestos contra a morte de George Floyd que tomaram as ruas de várias cidades americanas não tiveram a mesma repercussão na famosa Wall Street, em Nova York. Ao menos, não nos negócios que ali são feitos. Os principais índices das bolsas sobem nesta segunda-feira, 1, a despeito da convulsão social dos últimos dias. Às 16h45, o Dow Jones tinha alta de 0,41%, o S&P 500, de 0,47% e o Nasdaq, de 0,74%. Executivos de importantes bancos e gestoras, no entanto, se pronunciaram nos últimos dias sobre o crime que chocou o país. Veja a seguir as cartas escritas por alguns deles, compiladas pela equipe da CNBC.

Mark Mason, CFO do Citi

Eu não consigo respirar

Eu não consigo respirar

Eu não consigo respirar

Eu não consigo respirar

Eu não consigo respirar

Eu não consigo respirar

Eu não consigo respirar

Eu não consigo respirar

Eu não consigo respirar

Eu não consigo respirar

Essas palavras foram as últimas de George Floyd. Em um vídeo gravado por um espectador, ele pode ser ouvido dizendo, implorando por sua vida 10 vezes. Talvez mais. Enquanto um policial se ajoelhava em seu pescoço por oito minutos e 46 segundos. Enquanto outros três oficiais aguardavam e observavam.

Como muitos de vocês, assisti ao vídeo de sua morte com uma combinação de horror, nojo e raiva. E nas noites seguintes, vi que a raiva se espalhava pelas ruas de Minneapolis e muitas outras cidades americanas com consequências devastadoras. Eu debati se eu deveria falar. Mas depois de algumas conversas emocionais com minha família no início desta semana, percebi que precisava.

De fato, todos nós precisamos.

Embora eu seja o diretor financeiro de um banco global, os assassinatos de George Floyd em Minnesota, Ahmaud Arbery na Geórgia e Breonna Taylor em Kentucky são lembretes dos perigos que os americanos negros, como eu, enfrentamos ao viver nossas vidas diárias. Apesar do progresso que os Estados Unidos fizeram, os negros frequentemente têm privilégios básicos negados. Não estou falando dos privilégios de riqueza, educação ou oportunidades de emprego. Estou falando de direitos humanos e civis e de dignidade e respeito que os acompanham. Estou falando de algo tão banal quanto poder correr.

O racismo continua sendo a raiz de tanta dor e feiura em nossa sociedade – das ruas de Minneapolis às disparidades infligidas pela covid-19. Enquanto isso for verdade, os ideais gêmeos de liberdade e igualdade dos Estados Unidos permanecerão fora de alcance.

Tenho orgulho de trabalhar no Citi, uma organização que preza pela diversidade e pela inclusão e está disposta a defender esses valores quando eles ameaçados, seja trabalhando para diminuir a disparidade salarial de gênero em nosso setor ou denunciando a violência de supremacistas brancos em Charlottesville.

Esses problemas sistêmicos não desaparecem até que os confrontemos de frente. Portanto, devemos continuar a manifestar-nos sempre que testemunharmos o ódio, o racismo ou a injustiça. Eu sei que vou – e espero que você também.

Em um esforço para ajudar na luta para resolver esses problemas, além de falar, minha esposa e eu decidimos fazer doações para três organizações que lutam contra a injustiça e a desigualdade: Fundo Legal de Educação e Defesa da NAACP, Projeto de Progresso e Cor da Mudança.

Eu espero que você se junte a nós.

Jamie Dimon, presidente do banco JPMorgan

Os terríveis eventos desta semana em Minneapolis, juntamente com muitos outros que ocorrem em nosso país, são trágicos e comoventes. Sejamos claros – estamos assistindo, ouvindo e queremos que cada um de vocês saiba que estamos comprometidos em lutar contra o racismo e a discriminação, onde e como ele existir.

Essa realidade, juntamente com a crise do coronavírus, destaca as desigualdades que as comunidades negras e diversas outras comunidades enfrentaram e continuam enfrentando todos os dias e fortalece nossa determinação de fazer mais como indivíduos e como empresa em nossas comunidades.

Agora, mais do que nunca, cada um de nós deve ser inclusivo em nosso trabalho e nos bairros onde trabalhamos. E acima de tudo, estamos aqui para todos vocês.

Larry Fink, presidente da BlackRock

As últimas semanas foram profundamente dolorosas para a comunidade negra. Estou horrorizado – como qualquer pessoa que se preocupa com diversidade e justiça – pelos eventos das últimas semanas envolvendo injustiça racial nos Estados Unidos. Os assassinatos de Ahmaud Arbery e George Floyd e o incidente no Central Park mostram quanto trabalho temos que fazer para construir uma sociedade mais forte, mais igual e mais segura. […]

Nenhuma organização está imune aos desafios impostos pelo viés racial. Como uma empresa comprometida com a igualdade racial, também devemos considerar onde existe disparidade racial em nossas próprias organizações e não tolerar nossas deficiências. Só podemos curar essas feridas – construindo uma empresa mais diversificada e inclusiva e contribuindo para uma sociedade mais justa – se conversarmos e cultivarmos relacionamentos e amizades honestos e abertos. Reconheço que esse processo não é fácil – sei que não é fácil para mim. Mas é essencial.

É importante ressaltar que temos que fazer disso um esforço perene. Estou escrevendo para vocês hoje porque eventos recentes nos forçaram a refletir sobre a gravidade dessas questões, mas esses eventos são sintomas de um problema profundo e de longa data em nossa sociedade e devem ser abordados em nível pessoal e sistêmico. Essa situação também ressalta a importância crítica da diversidade e inclusão na BlackRock e na sociedade em geral. Continuaremos avançando em nossos esforços como equipe de liderança para construir uma empresa mais inclusiva e diversificada.

Costumo falar sobre assumir propriedade emocional – assumir a responsabilidade pelo sucesso da BlackRock e de seus clientes. Isso também significa que somos responsáveis ​​uns pelo outro. Agora é a hora de abraçar essa responsabilidade. Por favor, assuma um papel ativo nessa luta. Todos nós devemos trabalhar juntos para construir uma sociedade mais justa – isso faz parte do objetivo da BlackRock.

David Solomon, CEO of Goldman Sachs

Continuo sofrendo pelas vidas de George Floyd, Ahmaud Arbery, Breonna Taylor e inúmeras outras vítimas do racismo. Entendo a indignação que se seguiu a esses atos sem sentido e apoio totalmente o direito e a necessidade de protestar pacificamente. No entanto, a violência que vimos em algumas cidades nas últimas duas noites não tem lugar em nossa sociedade e ameaça minar a mensagem de harmonia e reconciliação de que precisamos hoje mais do que nunca. Aqui está a transcrição de uma mensagem de voz que enviei ao pessoal do Goldman Sachs na noite de quinta-feira:

[…] Quero lembrar a cada um de vocês que como comunidade não há lugar na Goldman Sachs para racismo ou discriminação contra qualquer grupo, sob qualquer forma.

Sei que atos de desumanidade – contra qualquer pessoa ou grupo – têm um impacto profundo em nosso povo; como isso se manifesta em cada pessoa é único e pessoal para eles.

Sei também que não é hora de ficar em silêncio. Eu sei disso no meu íntimo – e sei de muitos de vocês que se aproximaram – de muitos para quem esses tipos de palavras e ações são particularmente e pessoalmente dolorosas.

Portanto, estou pedindo a todos vocês – mesmo com tudo o que estão passando e o que estão fazendo – que “olhem para cima” e reconheçam o que está acontecendo ao nosso redor. Quero que você se comunique e esteja disposto a ter conversas que possam nos levar para fora da nossa zona de conforto.

Não permitiremos que essa pandemia corroa nossa cultura de abertura e respeito. Para evitar isso, precisamos continuar cientes do que está acontecendo, falar contra injustiças e estar dispostos a falar abertamente em um ambiente de diálogo honesto.

É importante ressaltar que nossa capacidade de se destacar como uma força de trabalho globalmente interconectada deve ser reforçada por um senso de propósito coletivo e por nossos valores compartilhados como comunidade. […]

Brian Moynihan, presidente do Bank of America

[…] Compartilhamos um profundo sentimento de dor e perda do que estamos vendo e experimentando agora em muitas de nossas comunidades locais. Ahmaud Arbery, George Floyd, Breonna Taylor e outros cidadãos morreram em circunstâncias profundamente trágicas. Muitos de vocês compartilharam comigo suas próprias expressões de angústia e raiva sobre o que aconteceu e como está ocorrendo em todo o país. Ouvi e aprendi com todos vocês, com nossas comunidades e, nos últimos dez anos, com meus colegas no conselho do Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americana. Todos esses compromissos me ajudaram a entender melhor como essas tragédias afetam comunidades e as raízes históricas desses sentimentos.

[…] Não toleraremos o racismo de nenhuma forma. A injustiça racial que vemos hoje, que muitos de vocês e suas famílias experimentam com muita frequência, é inaceitável para todos nós. […]