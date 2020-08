O prazo de Trump para o TikTok; Apple vale US$2 tri? e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta sexta-feira (7) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Pressionado pela economia, Trump dá 45 dias para banir TikTok e WeChat

Enquanto mira inimigos externos, o presidente americano segue pressionado pelo desemprego e pelo avanço dos casos do novo coronavírus

Apple perto de ser a primeira empresa a valer US$ 2 trilhões

Gigante da tecnologia focou em serviços e em atrelar seus produtos uns aos outros: deu certo e a companhia pode valer 2 trilhões de dólares nesta sexta

Dia dos Pais marcará a retomada do varejo pré-pandemia?

Impulsionadas pelos 600 reais do auxílio emergencial do governo, vendas devem cair “só” 5% em relação a 2019, um avanço em relação ao dia das Mães

Brasil deve chegar a 100 mil mortes por covid-19 até sábado

Número de 3 milhões de infectados no país também se aproxima

Rogério Marinho diverge de Guedes e defende aumento do gasto público

Em entrevista, o ministro admite divergências com Guedes desde o plano Pró-Brasil, que enfrentou resistência da equipe econômica

Novo avanço da covid-19 reduz expectativas de rápida retomada na Europa

Espanha, Alemanha e França registraram aumentos no número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus nesta semana

+Mais AAI, líder em investimentos em Manaus, dobra aposta no Norte

Escritório de agentes autônomos de Manaus, plugado ao BTG Pactual desde 2019, abre escritório em Belém neste mês

O que se sabe da relação entre crianças e a covid-19?

Estudos confirmaram que as crianças têm um risco baixo de ficar gravemente doentes por covid-19, e são provavelmente menos propensas a se contaminar

Política e mundo

STF permite acúmulo de pensão por morte e aposentadoria até R$ 39,2 mil

Soma dos benefícios dos servidores não pode ultrapassar o teto do funcionalismo que é de R$ 39,2 mil, valor correspondente ao salário de ministro do STF

Parada não programada de navio no porto de Beirute levou ao desastre

O navio transportava 2,75 mil toneladas do produto químico altamente inflamável da Geórgia para Moçambique, quando veio a ordem para desviar até Beirute

Resposta ideal à covid-19 combina Nova Zelândia, Dinamarca e Uganda

Política de testes, plano para escolas e estratégia de comunicação: a união de políticas desenvolvidas em três países seria ideal para combater o vírus

Universidade de Washington projeta 300 mil mortes por covid-19 nos EUA

Especialistas acreditam que 70 mil vidas podem ser salvas nos Estados Unidos se as pessoas forem cuidadosas e usarem máscaras

Enquanto você desligou…

BMG tem lucro líquido de R$ 81 milhões no 2º trimestre, alta de 30,2%

Os ativos totais chegaram a R$ 22,528 bilhões em junho, aumento de 30% em 12 meses e de 10,9% em três meses

BNDES tem mais R$ 55 bi em ações para vender até o fim de 2022

Diretor afirma que não há intenção de vender ações da JBS no curto prazo; posição vale R$ 14 bilhões

PicPay avança para supermercados no interior e nas periferias

Fintech fecha parceria com as três maiores associações de supermercados do país para oferecer plataforma de pagamentos digitais

Senado define novo limite para juros de cartão e cheque especial

Teto para taxas de juros de cheque especial e cartão de crédito vai valer durante o estado de calamidade pública por conta da pandemia

Agenda

A tão esperada sexta-feira chegou. E apesar de a China “sextar” muito antes de nós, o país divulga, neste dia 7, os números da balança comercial, com os valores de exportações e importações do país. O índice é um termômetro da economia e ganha ainda mais importância no cenário da guerra comercial com os Estados Unidos.

Já nos Estados Unidos, saem os dados do desemprego e o relatório de emprego do mês de julho. O documento contém a relação de salário e ganho médio por hora.

O Brasil divulga qual foi a inflação do mês de julho. O dado é medido através do Índice de Preços do Consumidor Amplo (IPCA) e representa um dos mais importantes indicadores da economia brasileira.

Frase do dia

“Os dois dias mais importantes da sua vida são o dia em que você nasceu e o dia em que você descobre por que você nasceu” –— Mark Twain.