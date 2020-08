O oráculo voltou? Lucro da Berkshire, de Buffett, dispara na pandemia

A recuperação do mercado e o desempenho da gigante Apple em 2020 ajudaram Warren Buffet no segundo trimestre. A Berkshire Hathaway, conglomerado do mega-investidor, divulgou lucro de 26,4 bilhões de dólares no segundo trimestre do ano neste sábado, 8, — uma reviravolta sobre o prejuízo de 49,7 bilhões dos primeiros três meses de 2020. Na comparação com o segundo trimestre de 2019, os lucros aumentaram 86%, ante o resultado 14,2 bilhões de dólares de um ano atrás.

O impacto da pandemia de coronavírus foi sentido na empresa, que já havia deixado claro que a baixa na economia marcaria os negócios. “Não podemos prever quando as atividades de negócios nas nossas numerosas operações vão normalizar. Tampouco podemos prever como esses eventos vão alterar o futuro dos padrões de consumo e dos negócios que servimos”, afirmou a Berkshire Hathaway em comunicado divulgado este sábado, 8.

Neste trimestre, a empresa teve um aumento de 26,7 bilhões de dólares no valor das ações, muito por causa da valorização da Apple, que se aproxima de ser a primeira empresa dos EUA a valer 2 trilhões de dólares. A Berkshire tem um montante maciço na empresa: em julho eram 90 bilhões de dólares em ações da Apple, 43% de todo o portfólio.

Além da Apple, o conglomerado tem investimentos que dão um pequeno panorama de toda a economia dos Estados Unidos — desde seguros, estradas de ferro, energia, varejo e manufatura. Houve desembarques: a companhia vendeu sua participação em companhias aéreas.

Mesmo com o ganho e com a expertise histórica de Buffett como investidor, as ações da Berkshire Hathaway ainda estão abaixo do valor médio do mercado. Em 2020 os papéis tiveram queda de 7,4%, ante uma média de alta de 3,7% do índice S&P500. Um indício de que o próprio Buffett pode estar insastisfeito com o desempenho das ações é o valor investido em recompra dos papéis: no trimestre a Berkshire gastou 6,7 bilhões de dólares em recompra de ações, valor recorde e bem acima do gasto do primeiro trimestre, de 1,7 bilhão de dólares.

Durante a crise de 2008, a companhia fez grandes investimentos e aquisições, que no final acabaram trazendo bons retornos. Apesar disso, durante a pandemia de coronavírus, a Berkshire anunciou apenas uma grande aquisição, pelos ativos da rede de gás da distribuidora Dominion, um negócio de 4 bilhões de dólares. Segundo a empresa, essa é uma operação que deve ser concluída até o final do ano.