Novos negócios revelam as lições de investimento de Buffett na pandemia

Aos 90 anos recém-completados, o americano Warren Buffett continua muito ativo no mercado financeiro. Um dos investidores mais bem-sucedidos de todos os tempos, Buffett acaba de anunciar mais uma operação em meio à pandemia: a Berkshire Hathaway, sua holding de investimentos, vai investir 600 milhões de dólares na emissora de TV E.W. Scripps, para ajudá-la a adquirir a ION Media, um dos maiores grupos americanos de transmissão.

O negócio sinaliza um interesse de Buffett não exatamente na produção de conteúdo, mas em plataformas que possam distribuí-lo. Recentemente, Buffett deixou de lado sua histórica posição de não entrar em ofertas públicas iniciais (os IPOs) e comprou na largada cerca de 730 milhões de dólares em ações da novata de tecnologia Snowflake, de software de armazenagem de dados, em uma das estreias mais aguardadas do ano.

Aos 90 anos celebrados no fim de agosto, o investidor conhecido como o Oráculo de Omaha segue dando lições de como aproveitar as melhores oportunidades de investimento.

Outros negócios fechados ao longo dos últimos meses pelo bilionário investidor, cujo patrimônio está na casa de 80 bilhões de dólares, deixam igualmente lições sobre sua visão para o mercado.

Veja as lições de Buffett na pandemia:

1) Exposição seletiva ao setor financeiro

Buffett se desfez de boa parte de suas participações em bancos americanos e empresas do setor financeiro, incluindo o JPMorgan Chase, o Wells Fargo, a Mastercard e a Visa. No início do ano, já havia vendido sua participação no Goldman Sachs. Mas, por outro lado, ainda tem capital relevante na American Express. E gastou 2,1 bilhões de dólares para ampliar sua participação no Bank of America, um dos bancos de atacado e varejo com balanço mais sólido entre seus pares no mercado americano, de 10% para perto de 12%,

2) Proteção ao dólar fraco

O Oráculo de Omaha comprou em agosto cerca de 560 milhões em ações da canadense Barrick Gold, a maior mineradora de ouro do mundo. Para analistas, mais do que um movimento defensivo de curto prazo, a decisão embute uma visão estratégica de que, diante do novo período prolongado de juros perto de zero e de um esperado enfraquecimento do dólar, o ouro vai continuar a valorizar no médio e longo prazo. “Talvez Buffett não tenha perdido seu toque de Midas”, escreveu Charles Gave, sócio fundador da Gavekal Research.

Outro movimento feito nas últimas semanas que sugere um movimento de proteção ao dólar fraco foi a decisão de comprar cerca de 5% em cinco grandes conglomerados industriais do Japão: Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui e Sumitomo, diversificando do ponto de vista geográfico uma parcela de seu portfólio de investimentos. As participações custaram cerca de 6,7 bilhões de dólares.

3) Atenção às barganhas

O bilionário investidor gastou 6,8 bilhões de dólares no primeiro semestre para comprar ações da… Berkshire Hathaway, sua holding de investimentos. Na forte queda das ações da companhia nos primeiros meses da pandemia, o valor da companhia medido pela relação entre o preço da ação e o patrimônio líquido (valor patrimonial) caiu ao menor nível em oito anos. Ninguém melhor do que o próprio Buffett para saber o valor de sua holding, que está recheada de ações de empresas que se beneficiam da recuperação da economia.