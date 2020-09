Novo fundo em techs chinesas quer pegar carona no maior IPO do mundo

A maior oferta pública inicial do mundo está mais próxima de se tornar realidade: o IPO da Ant Financial, a divisão financeira da gigante chinesa Alibaba, deve acontecer nas próximas semanas em outubro com listagem dupla na Bolsa de Hong Kong e no Star Market de Xangai. A expectativa do Alibaba é levantar 35 bilhões de dólares com a venda de 10% a 15% da companhia, superando o recorde de 29,6 bilhões de dólares obtido pela petrolífera Saudi Aramco em sua oferta pública no fim do ano passado.

De olho nessa oferta, a gestora Vitreo decidiu lançar um fundo de investimento — voltado para o investidor de varejo — para pegar carona na expectativa de valorização das ações da Ant Financial. Será um fundo temático de tecnologia, que estará disponível a partir da próxima segunda-feira, 5 de outubro, terá no mínimo 80% da carteira composta por Brazilian Depositary Receipts (os BDRs) de empresas chinesas, japonesas e taiwanesas.

O restante da carteira estará investido em ações da Ant Financial e de outras companhias de tecnologia asiáticas, como a própria Alibaba, a também chinesa Baidu, a Taiwan Semiconductor e a japonesa Sony.

“Será um fundo de techs asiáticas, predominantemente chinesas. Queremos comprar ações da Ant Financial no IPO, mas, se isso não for possível por causa da demanda de grandes fundos, vamos adquirir no mercado secundário”, diz Rodrigo Knudsen, da Vitreo.

Na China e em Hong Kong, fundos bilionários lançados para o IPO da Ant Financial atingiram o teto de captação em poucos dias, como a E Fund Management e a Penghua Fund Management, segundo a agência Reuters.

O grupo chinês ostenta números literalmente bilionários. O Alipay, app da Ant Financial, tem 1,3 bilhão de usuários globais, de acordo com o documento de abertura de capital, e 54,5% do mercado de pagamento chinês, avaliado em 6,8 trilhões de dólares.

Para efeito de comparação, o aplicativo mais popular dentro do mercado da China, o WeChat, da rival Tencent, tem 1,17 bilhão de usuários. Desse total, 800 milhões utilizam a solução de pagamento WeChat Pay, que domina 38,9% do mercado doméstico.

A aplicação mínima do novo fundo da Vitreo será de 5.000 reais, com taxa de administração de 0,9% ao ano e sem cobrança de taxa de performance.

Segundo Knudsen, o novo produto completa a trinca de fundos da gestora dedicados a empresas de tecnologia: os outros são o Tech Select, que aplica em BDRs e ações das grandes companhias de tecnologia do mundo, como Apple, Amazon, Netflix e Google; e o Tech Brasil, dedicado a ações das techs brasileiras, como Locaweb e Totvs.