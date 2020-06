Novas parcelas do auxílio; pessoa física domina B3 e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta sexta-feira (5) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Em meio a rali, pessoa física supera institucionais na B3

Desde que tocou o menor patamar do ano, em março, o índice brasileiro já subiu 52,1%, apesar do avanço da pandemia

Auxílio emergencial: Bolsonaro confirma mais duas parcelas com valor menor

“Vai ser menor do que os R$ 600 para ir exatamente partindo para o fim”, disse o presidente após confirmar a ampliação do benefício criado durante a crise

Após queda de 99% em abril, quanto caiu a produção de veículos em maio?

Indicador evidencia a retração na economia prevista para o ano por causa da pandemia do coronavírus

Comitê da Câmara dos Estados Unidos se opõe a acordo com Brasil

Maioria dos parlamentares democratas se diz contra a qualquer tipo de acordo comercial com o governo Bolsonaro

Coronavírus fez Bolsonaro perder seguidores nas redes sociais, diz FGV

Presidente deixou de atrair novos seguidores em março, quando pediu o fim do isolamento e passou a receber mais comentários negativos

Mais conectadas, livrarias avaliam tamanho da crise e preparam reabertura

Não há uma data certa para a reabertura em São Paulo, mas as livrarias já estão abrindo aos poucos em outras cidades

Restrições contra empresas chinesas entram em vigor nos EUA

Em mais uma briga entre Washington e Pequim, mais de 30 companhias chinesas ficarão proibidas de fazer negócios com empresas baseadas nos Estados Unidos

Dia Mundial do Meio Ambiente é alerta para avanço do desmatamento

Em maio, o gás carbônico acumulado na atmosfera atingiu um novo recorde histórico, apesar da queda na atividade econômica com o coronavírus

Política e mundo

Covid-19: Brasil bate novo recorde com 1.473 mortos e ultrapassa a Itália

É o terceiro dia consecutivo que o Brasil tem o maior número de confirmações de óbitos em todo o mundo

Esquema para fraudar licitações na saúde do Rio tem mais de cem laranjas

Polícia Federal investiga se empresário preso no Rio usava diferentes organizações sociais para burlar licitações

Governo publica MP que permite repasse de R$ 60 bilhões para estados

Governadores e prefeitos esperam ajuda federal para combate à pandemia do novo coronavírus há 70 dias

Governo transfere R$ 83,9 milhões do Bolsa Família para propaganda oficial

Portaria do Ministério da Fazenda foi publicada nesta quinta-feira; Ministério da Economia e Secom não se manifestaram até o momento



Bolsonaro não será protegido ou perseguido por TSE, diz Barroso

Declaração foi dada às vésperas do julgamento do tribunal de duas ações que pedem a cassação da chapa formada por Bolsonaro e pelo vice Hamilton Mourão

Estados Unidos registram 1021 mortes por coronavírus em 24 horas

Os Estados Unidos são de longe o país mais afetado pela pandemia de coronavírus em termos absolutos, tanto em número de mortes quanto de número de casos

Enquanto você desligou…

Algar Tech se prepara para home office definitivo – e está contratando

Exclusiva: A empresa anunciou que mais de 600 funcionários ficarão em home office para sempre

Quem é o homem que vazou segredos e desafiou a Apple

Em entrevista para a EXAME, Thomas Le Bonniec conta por que decidiu denunciar a empresa que podia ouvir conversas das pessoas graças à Siri

Reaberta a temporada de ofertas: Centauro tem demanda de 7x maior

Operação da varejista esportiva pavimenta retomada das ofertas de ações, que pode incluir IPO de Ambipar e Grupo Soma, além de captação da Via Varejo



Yduqs acerta compra do grupo Athenas; transação pode chegar a R$ 300 mi

O valor inicial da operação é de 120 milhões de reais, sendo 106 milhões de reais à vista e 14 milhões após cinco anos

br Malls prevê ter todos os shoppings funcionando em julho

Previsão ocorre à medida que governos regionais flexibilizam medidas de isolamento social tomadas em março para conter a disseminação do coronavírus

Queer Eye e mais: 5 séries para assistir no final de semana

Confira dicas de séries e minisséries para assistir em casa no fim de semana na Netflix, HBO e outras plataformas

Fim de semana: 5 filmes para assistir em casa

Semana tem volta de clássico de Spielberg na Netflix, filme de mistério da Amazon Prime Video e documentário “Eu Não Sou o Seu Negro”

Agenda

Nesta sexta-feira (5), nos Estados Unidos, saem os dados do desemprego e o relatório de emprego do mês de maio. O documento contém a relação de salário e ganho médio por hora.

Por fim, o CFTC (Comomodity Futures Trading Commission) apresenta seu relatório semanal (COT) com uma análise das posições líquidas de especuladores nos mercados futuros no Brasil, nos EUA e na zona do Euro. Os índices são bons indicadores do sentimento do mercado. Já a Baker Hughes atualiza o número de plataformas de petróleo em funcionamento nos EUA.

Lives

12h – Antonio Filosa, presidente da Fiat-Chrysler Automóveis

Setor automotivo: crise, desafios e futuro

Com João Pedro Caleiro e Gabriela Ruic, jornalistas da EXAME

Veja no YouTube

18h -Sergio Saraiva, presidente da Rappi, e Gabriel Braga, CEO e Fundador do QuintoAndar

Capitalismo Consciente: o lado humano da pandemia

Com Pedro Thompson, CEO da Exame

Veja no YouTube