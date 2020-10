Nova constituição no Chile; debandada na Smart Fit e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta segunda-feira (26) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Chile enterra Constituição de Pinochet e inicia atualização da democracia

De maneira esmagadora, 78,28% dos mais de 7,5 milhões de votos registrados foram favoráveis à opção “Aprovo” da mudança da Carta Magna

Chilenos ignoram políticos e escolhem civis para escrever Constituição

Constituição chilena será escrita por um grupo de civis eleitos no ano que vem, com 50% homens e 50% mulheres

Smart Fit perde 198 mil alunos em três meses

Mas a rede de academias, que se espalha por 12 países e é dona da Bio Ritmo e da O2, afirma não ter fechado nenhuma unidade de sua principal marca no Brasil

Dados sobre vacina de Oxford devem mostrar que ela dá imunidade a idosos

Vacina está na lista da Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma das mais promissores no mundo para combater a pandemia

China anuncia sanções contra empresas dos EUA por vendas de armas a Taiwan

Pequim considera Taiwan parte da China e ameaça regularmente recorrer à força em caso de proclamação formal de independência de Taipé

No radar: covid, estreia da T&F e o que mais move o mercado nesta segunda

Europa reforça medidas de isolamento social para conter segunda onda de contaminação; EUA registra recorde de caso

Política e mundo

Enquanto você desligou

Agenda

Nesta segunda-feira (26), o Copom vai divulgar o Boletim Focus. O documento apresenta as projeções para os índices de crescimento da economia, de inflação, além de previsão para o valor do dólar e da taxa de juros no Brasil. Já nos EUA, será publicado o índice de construção de casas novas, que ajuda a analisar a força do mercado imobiliário, o que contribui para a análise da economia como um todo.

Frase do dia

“Para ter um negócio de sucesso, alguém, algum dia, teve que tomar uma atitude de coragem” — Peter Drucker.

