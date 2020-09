Nota de R$ 200; vacina nos EUA em um mês: o que você precisa saber hoje

MERCADOS

Dólar em queda

Apesar de ter sido negociada em alta nas primeiras horas do dia, a moeda americana fechou em queda de 0,5%. Investidores seguem otimistas com o andamento da agenda econômica do governo, tendo como pano de fundo a reforma administrativa, que será entregue amanhã. No dia, o real teve a melhor performance entre as moedas emergentes. Já o Ibovespa, apesar de abrir em alta acompanhando o cenário externo, virou para a queda durante todo o pregão. Na mínima da sessão, o principal índice da B3 chegou a registrar mais de 1% de queda, puxado por ações de blue chips, como Vale e Itaú, que chegaram a registrar 2% de desvalorização. O movimento de baixa, porém, foi atenuado na última hora de pregão e o Ibovespa fechou em queda de 0,25%, em 101.911,13, pontos.

O tombo das empresas abertas no 2° trim.

O segundo trimestre deste ano concentrou o maior impacto da pandemia do novo coronavírus no Brasil. O lucro total das empresas abertas na bolsa caiu 63% no segundo trimestre, de acordo com levantamento feito pela Economatica e obtido com exclusividade pela EXAME. Excluindo as empresas financeiras, como bancos, seguradoras e outras, o impacto foi ainda maior e o lucro líquido caiu 82% nos balanços. Os bancos foram o setor com o maior lucro, com ganhos de 15,6 bilhões de reais. As instituições financeiras são responsáveis por mais de metade do lucro total obtido no segundo trimestre entre todas as empresas abertas, de 26,7 bilhões de reais. Em segundo lugar está o segmento de energia elétrica, com lucro de 11,5 bilhões de reais, e alimentos e bebidas, com lucro de 7,2 bilhões de reais.

Neon capta R$ 1,6 bilhão

A Neon Pagamentos — fintech especializada em contas digitais e serviços financeiros para microempreendedores individuais (MEIs) e pessoas físicas — acaba de concluir uma captação de 1,6 bilhão de reais (cerca de 300 milhões de dólares) em uma rodada Série C liderada pelo General Atlantic. A rodada contou com novos investidores de peso como a BlackRock, maior gestora do mundo, e o PayPal Ventures, o braço de venture capital do PayPal. Vulcan Capital e Endeavor Catalyst também entraram no capital da fintech brasileira. Entre investidores de rodadas anteriores entraram a brasileira Monashees e o Flourish Ventures. E o BBVA entrou por meio da Propel Venture Partners.

Vendas de veículos seguem em queda

Embora a oferta de crédito automotivo esteja em alta, as vendas do setor continuam em queda no acumulado do ano, informou nesta quarta-feira, 2, a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). De janeiro a agosto, os emplacamentos de automóveis e comerciais leves recuaram 35,7%, para 1,09 milhão de unidades. O índice de aprovação cadastral de financiamentos automotivos gira em torno de 70%, atualmente, segundo Alarico Assumpção Junior, presidente da Fenabrave. No entanto, as incertezas da pandemia continuam sendo uma barreira para a retomada plena das vendas. Em agosto, o setor registrou retomada em relação ao mês anterior, com alta de 6,4% das vendas, para 173.544 unidades. Na comparação anual, entretanto, houve queda de 24,7%.

BRASIL

STJ mantém Witzel afastado

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve, nesta quarta-feira, 2, a decisão de afastar do cargo o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC) por até 180 dias. Dos 15 ministros que fazem parte da Corte, 13 foram favoráveis à manutenção da determinação do ministro Benedito Gonçalves, cumprida na sexta-feira, 28. Eram necessários dois terços do total para manter a decisão. O ministro Napoleão Nunes Maia foi contrário ao afastamento. Já o ministro Raul Araújo considerou o tempo de seis meses muito grande. Com o afastamento, Witzel não pode ter contato com nenhum integrante da gestão fluminense ou mesmo entrar no Palácio Guanabara, sede do governo do Rio. Apesar disso, a Justiça autorizou que ele permaneça na residência oficial.

BC lança nota de R$ 200

A nova cédula de 200 reais com a imagem do lobo-guará foi lançada nesta quarta-feira pelo Banco Central. A justificativa da autoridade monetária para uma nova nota de valor mais alto é o aumento da demanda de papel-moeda durante a pandemia. Com a distribuição de auxílios emergenciais e a insegurança gerada pela crise econômica, as pessoas começaram a guardar dinheiro em casa, o que poderia causar problemas de disponibilidade de dinheiro em circulação.

USP e Unicamp sobem em ranking

O Brasil tem 13 universidades entre as 1.000 melhores instituições do mundo, segundo nova edição do ranking da consultoria britânica Times Higher Education, um dos mais prestigiosos do setor. As duas líderes no Brasil, a Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), também subiram de posição. No ano passado, a USP estava no grupo das 300 melhores e, agora, ficou entre as 250 melhores, mantendo sua posição como a melhor universidade da América Latina. A Unicamp também subiu das 600 para as 500 melhores. A partir da posição número 200, o ranking não inclui mais a classificação invidual das instituições, que é feita por grupos.

Reforma do serviço público poupa atuais funcionários

O presidente Jair Bolsonaro se comprometeu a enviar a reforma administrativa ao Congresso amanhã, quase um ano depois de ter engavetado a proposta de reestruturação das carreiras do funcionalismo, com novas regras para contratação, promoção e desligamento dos servidores. Bolsonaro, no entanto, exigiu que os 9,77 milhões de funcionários que estão na ativa na União e nos estados e municípios (21% dos trabalhadores formais do país) sejam poupados das mudanças. O envio da reforma é considerado pela área econômica uma maneira de conter o bombardeio contra o teto de gastos, que limita o avanço das despesas à inflação, e sinalizar compromisso com a agenda fiscal num momento em que o mercado coloca em xeque a capacidade de Guedes em segurar a pressão para abrir o cofre.

MUNDO

EUA pode vacinar população já no mês que vem

O governo dos Estados Unidos pode tentar vacinar parte da população contra a covid-19 ainda em outubro. A data foi ventilada em documentos do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) americano, vinculado à Secretaria de Saúde e que atua na linha de frente do controle da pandemia. Segundo reportou a imprensa americana, o CDC enviou aos estados uma ordem para que preparem locais e equipamentos para uma vacinação em massa já no fim de outubro ou no começo de novembro. Se confirmada, a data pode ser antes das eleições presidenciais americanas, em 3 de novembro. Na convenção do Partido Republicano no mês passado e em outras entrevistas, o presidente Donald Trump já havia dito que desejava começar a vacinar a população antes do pleito.

Vantagem de Biden sobre Trump diminui

Passadas as convenções partidárias, a vantagem do candidato à Casa Branca do Partido Democrata, Joe Biden, em relação ao presidente americano Donald Trump candidato à reeleição, diminuiu de 12 pontos em junho para 7 pontos percentuais, aponta pesquisa do USA Today em parceria com a Suffolk University, divulgada nesta quarta-feira, 2. Agora, Biden aparece com 50% das intenções de voto e o republicano, com 43%. Outros 7% estão indecisos ou se recusaram a responder. A margem de erro da pesquisa é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos.

BC da Inglaterra segue cauteloso com recuperação britânica

Após a pandemia do novo coronavírus afetar a economia do Reino Unido, o presidente do Banco da Inglaterra disse que a instituição está cautelosa em relação à recuperação econômica no país. Andrew Bailey, que falou ao Comitê do Tesouro Britânico, afirmou que há incertezas sobre como a população britânica irá se comportar após o impacto da pandemia. Já Gertjan Vlieghe, que integra o comitê de política monetária do BoE, disse que as expectativas para a inflação já retornaram aos níveis pré-pandemia e que a prioridade do BC inglês é fazer com que a economia volte à trajetória em que estava antes da doença se espalhar pelo Reino Unido. No fim de junho a economia britânica continuava 17% abaixo dos níveis de 2019.