Nota de R$ 200 vem aí; próximo unicórnio brasileiro e tudo para ler hoje

No radar: reação à Lei do Gás e o que mais move o mercado nesta quarta

Bolsa pode dar sequência à recuperação na terça-feira caso investidores entendam que a agenda de reformas voltou a ganhar força

Nota de R$ 200 entra em circulação nesta quarta; saiba como evitar golpes

BC planeja colocar em circulação 450 milhões de novas cédulas, que terão o lobo-guará em uma de suas faces, até o fim do ano

Próximo unicórnio? Neon capta R$ 1,6 bilhão e mira aquisições

Fintech de contas digitais para MEIs e pessoas físicas pretende acelerar o crescimento também com novos produtos e contratações

Desmatamento representa um risco de US$ 1,3 bilhão para a JBS

Estudo aponta que fazendas que fornecem para a empresa desmataram 1,7 milhão de hectares desde 2008, o equivalente a 8% do total nacional

Investidores querem saber se desmatamento causará a próxima pandemia

Evento realizado pelo PRI, entidade ligada à ONU, debate a relação entre a destruição das florestas e o surgimento de novos vírus

Unilever investe 1 bilhão de euros para eliminar petróleo dos produtos

Empresa pretende retirar substâncias derivadas do combustível fóssil dos produtos de limpeza e lavanderia até 2030. Objetivo é zerar as emissões de carbono

Mais CDs, menos Correios: o crescimento da logística do Mercado Livre

A varejista avançou para ter uma malha logística nas estradas, entrega de última milha, centros de distribuição e centenas de pontos físicos parceiros

Leilão de 180 imóveis tem lance inicial de R$ 26 mil

O leilão é realizado por três bancos e os imóveis estão localizados em 18 estados do país

Austrália entra em recessão após 30 anos de crescimento

O governo desbloqueou bilhões de dólares para atenuar o impacto econômico da pandemia, mas a economia foi prejudicada pelo confinamento dos últimos meses

Intel busca recuperar terreno com nova geração de processadores

A gigante da tecnologia faz evento de lançamento nesta quarta e deve apresentar os novos processadores Tiger Lake

Mega-Sena sorteia hoje prêmio acumulado de R$ 82 milhões

As seis dezenas do concurso 2.295 serão sorteadas a partir das 20h (horário de Brasília). As apostas podem ser feitas até as 19h

STJ vai decidir se mantém afastamento de Witzel do governo do Rio

O governador do Rio de Janeiro foi afastado na última sexta-feira, 28, por 180 dias. Ele é investigado por desvio de dinheiro do combate à covid-19

Câmara aprova texto-base do marco do gás

Projeto é a aposta do governo para destravar investimentos de até R$ 43 bilhões e reindustrializar o país

Após retorno das aulas, Amazonas registra 342 professores com covid-19

Com base nos dados, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas pediu a suspensão das aulas e a volta às atividades online

Eduardo Paes lança candidatura à prefeitura do Rio sem definir vice

Nilcemar Nogueira, ex-secretária de Cultura, pode ser nome indicado pelo PL para chapa de ex-prefeito, que conversa com outros três partidos

Senado aprova recursos da Saúde em ações de retorno às aulas

De acordo com o texto, se ficar comprovado que o retorno às aulas provocou aumento no contágio, elas deverão ser suspensas

Projeto de lei dobra pena de corrupção na pandemia

Projeto propõe que crimes de corrupção e associação criminosa terão suas penas dobradas nos casos em que envolve desvio de recursos públicos na pandemia

Stone quebra silêncio e busca protagonismo em oferta pela Linx

Valor total de acordos paralelos dos fundadores da Linx cai de R$ 315 milhões para R$ 190 milhões

Como conseguir uma bolsa de estudos em 2020? Veja as opções fora do Brasil

Mesmo com a pandemia, ainda é possível estudar fora do país: diversas instituições no mundo oferecem bolsas de estudos para 2021

Índice Global de Inovação 2020: Brasil avança, mas segue em posição baixa

País subiu quatro posições em relação a 2019, chegando ao 62º lugar, mas ainda está abaixo de patamares registrados em anos anteriores

Nesta quarta-feira (2), será divulgado no Brasil o O IPC-Fipe (Índice de Preços ao Consumidor, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) do mês de agosto. O indicador reflete o custo de vida de famílias com renda mensal de 1 a 10 salários mínimos, residentes na cidade de São Paulo.

Como acontece todas as semanas, o Energy Information Administration atualiza os estoques de petróleo bruto e em cushing dos EUA. O assessor do Secretário do Tesouro dos EUA, Kashark, falará em Washington sobre os mercados financeiros e os progressos realizados na implementação do programa de resgate de emergência.

