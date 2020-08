Enquanto a pandemia do coronavírus provou perdas econômicas inestimáveis, a busca pela vacina tem provocado forte valorização de biofarmacêuticas, como a Moderna, que já acumula alta de 300% no ano. No entanto, outra biofarmacêutica ainda menos conhecida entre os investidores tem apresentado resultados mais promissores, ao menos no mercado financeiro.

Sediada em Gaithersburg, cidade do estado de Maryland com menos de 100.000 habitantes, no ano, a Novavax acumula valorização de 4.377% na Nasdaq . Com isso, o valor de mercado da companhia, que no início do ano era inferior ao de empresas brasileiras como MRV e Centauro, saltou para mais de 10 bilhões de dólares.

À procura da vacina contra a maior pandemia do século, nesta terça-feira, 4, a empresa apresentou os resultados da primeira fase de testes de sua potencial vacina, que teve 131 voluntários entre 18 e 59 anos. Segundo a companhia, a potencial vacina se mostrou segura e todos os que a receberam apresentaram anticorpos que induziram à neutralização do Covid-19. Os níveis de anticorpos neutralizantes maiores do que os observados em um grupo de pacientes com que tiveram a doença.

Embora ainda tenham sido submetidos à revisão de uma revista científica, os resultados animaram os investidores, fazendo com que as ações da Novavax chegassem a disparar 20,5% no pregão desta quarta-feira, 5.

A companhia também gerado grande expectativa por parte do governo americano, que ajudou a financiar o projeto da Novavax com 1,6 bilhão de dólares e espera receber 100 milhões de doses da vacina até o final do ano.

Mas ainda que esteja no rali pela vacina, a Novavax não está primeiras colocações. Algumas de suas concorrentes, como a Moderna, Pfizer e AstraZeneca apresentaram os resultados da primeira fase de testes antes e já estão com a terceira – e última – fase em andamento. Porém nenhuma delas se valorizou tanto quanto a biofarmacêutica de Gaithersburg.