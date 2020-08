No radar: última chance de Guedes e o que mais move o mercado nesta sexta

Enquanto os mercados globais entram em realização de lucros, após os principais índices americanos renovarem a máxima histórica na quinta-feira, 27, o mercado brasileiro sequer tem lucros para realizar. Em agosto, o mundo andou e Brasil ficou para trás, com o principal índice de ações da B3, o Ibovespa, caminhando para a primeira queda mensal desde o tempestuoso mês de março.

A principal razão para o atraso em relação aos índices internacionais tem nome: risco fiscal. Desde que o presidente Jair Bolsonaro percebeu que medidas sociais, como o auxílio emergencial, fazem a popularidade subir, a independência de seu ministro da Economia, Paulo Guedes, diminui.

No mercado, correm piadas como “o Bolsonaro foi picado pelo mosquito da reeleição” ou “o presidente percebeu que o Paulo Guedes não vale 600 reais”, mas não é com graça que os investidores veem a recente fritura do ministro. Desde as eleições, Bolsonaro dizia que não sabia nada de economia e com a permanência de seu “Posto Ipiranga” cada vez mais incerta, o risco de o governo ficar sem ninguém que compreenda as curvas econômicas é cada vez maior.

Nesta sexta-feira, 28, equipe de Guedes terá seu dia decisivo. Isso porque hoje é o prazo final para a reapresentação de um novo projeto Renda Brasil. Pressionado a aumentar o auxílio emergência, o ministro precisa acatar os pedidos do chefe sem estourar o teto de gastos – missão vista pelo mercado como quase impossível.

“O Bolsonaro gostou do populismo, mas omercado está preocupado de onde vai tirar o dinheiro”, comenta Jefferson Laatus, estrategista-chefe do Grupo Laatus.

Em mais um sinal de desentrosamento com Guedes, Bolsonaro aumentou os orçamento de obras e, segundo a Folha de S. Paulo, também pretende abrir concursos para a Polícia Federal, o que deve inflar ainda mais os gastos recorrentes do governo.

No último pregão, o Ibovespa chegou a reagir positivamente à meta de inflação média anunciada Federal Reserve, que deve facilitar a manutenção das taxas de juros americanas próximas de zero por mais tempo. Mas nem isso foi capaz de se sobrepor aos temores fiscais e o Ibovespa chegou a ficar abaixo dos 100.000 pontos pelo segundo dia consecutivo e pela quinta vez no mês. Porém, a marca, tida como resistência técnica e psicológica, foi salva pelas ações dos grandes bancos, que subiram e impediram que o índice tivesse perdas ainda maiores.

Sem grandes gatilhos no mercado internacional e com agenda econômica esvaziada, a questão fiscal e a apresentação do novo Renda Brasil devem ser o maior foco dos investidores nesta sexta.

Já com a temporada de balanços próxima do fim, após o pregão, as atenções devem se voltar para o resultado do segundo trimestre da resseguradora IRB Brasil, que pode vir com ajustes, tendo em vista as recentes auditorias internas sobre fraudes contábeis da antiga administração.

Na quinta-feira, o Ibovespa caiu 0,01% e encerrou em 100.632,64 pontos e o dólar comercial caiu 0,6%, cotado a 5,579 reais.