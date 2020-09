No radar: Trump, desemprego e o que mais move o mercado nesta quinta

O mercado começa os trabalhos desta quinta-feira, 24, em tom negativo, com os investidores ainda repercutindo as recentes declarações do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, que voltou a falar sobre incertezas econômicas. Na Europa, os temores com o aumento do número de casos de coronavírus levam o índice pan-europeu Stoxx 600 a operar próximo das mínimas em três meses, enquanto, nos Estados Unidos, os índices futuros permanecem no vermelho.

Além das dúvidas sobre o futuro da economia global, tensões políticas ganharam ainda mais força nos Estados Unidos, após o presidente Donald Trump afirmar que, se perder, não fará uma transição de maneira pacífica. As declarações ocorrem em meio às pesquisas eleitorais que apontam larga vantagem do candidato democrata Joe Biden. Com Trump endossando sua postura beligerante conforme as eleições se aproximam, analistas do JPMorgan já alertam para os efeitos de seus tweets na volatilidade do mercado.

Seguro desemprego

Ainda nos Estados Unidos, economistas esperam que os dados semanais de seguro desemprego desta quinta fiquem em 840.000, renovando o menor patamar desde o início da crise no mercado de trabalho americano. Depois de ter chegado a registrar mais de 6 milhões de pedidos em uma única semana, há três, o número não supera a marca de 1 milhão, sendo que na última, ficou em 860.000.

Fed

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, fará sua última audiência no Congresso americano. Na véspera, Powell, que vê o futuro da maior economia do mundo como “altamente incerto”, voltou a citar a necessidade de aprovação de novos estímulos fiscais para a continuidade da recuperação. A aprovação de um pacote trilionário, que vem sendo debatido no Congresso americano, porém, fica cada vez mais distante, com a chegada das eleições.

A construtora Tenda anunciou que concluiu nesta semana as primeiras montagens de casas woodframe, o que segundo ela, é um importante passo para o desenvolvimento do modelo de negócio offsite, que pode aumentar a participação da empresa em cidades médias. A empresa também informou que se a estratégia der certo, a produção total pode chegar a 60.000 unidades por ano contra as atuais 18.000.

Omega

A empresa de energia elétrica aprovou aumento de capital de 66,873 milhões de reais, com o novo capital passando a ser de 3,831 bilhões de reais. No total, foram emitidas 2,170 milhões de ações ordinárias. A operação ocorreu como parte do segundo e terceiro plano de opção de compra de ações da companhia

Retrospectiva

O Ibovespa, principal índice de ações da B3, caiu 1,6% na véspera e encerrou em 95.738,82 pontos – o menor patamar desde 30 de junho. O dólar avançou 2,2% e encerrou sendo negociado a 5,588 reais na venda.