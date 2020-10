No radar: Petrobras, Guararapes no Novo Mercado e lucro recorde da Unidas

A Compass Gás e Energia apresentou, com aprovação de seu conselho de administração, proposta pela fatia de 51% da Petrobras (PETR3; PETR4) na holding de distribuidoras de gás Gaspetro. Segundo fato relevante publicado pela controladora Cosan (CSAN3), a proposta da Compass conta com garantia da companhia, mas os demais termos e condições da oferta são confidenciais, em razão da natureza do processo competitivo conduzido pela Petrobras para alienação do ativo. A Petrobras deu início ao processo de venda de sua fatia na Gaspetro no final de fevereiro, com início da fase vinculante em julho. Quer saber qual o setor mais quente da bolsa no meio deste vaivém? Assine a EXAME Research.

Unidas

A Unidas (LCAM3) reportou lucro recorrente no terceiro trimestre de 124,2 milhões de reais, crescimento de 44,4% na comparação anual, figurando como o maior já registrado pela empresa na sua história. A receita líquida ficou em 1,76 bilhão de reais, alta de 39,6% na mesma base de comparação, enquanto o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) recorrente consolidado foi de 368,8 milhões de reais, avanço de 12,6% na mesma base de comparação, e também recorde para o indicador.

Guararapes

O conselho de administração da Guararapes (GUAR3) aprovou dar início aos procedimentos de migração para o Novo Mercado da B3 em reunião nesta segunda-feira, segundo comunicado ao mercado.

Como etapa inicial do processo, a empresa informou também que o conselho autorizou a diretoria a iniciar as tratativas com a bolsa visando obter as autorizações necessárias à listagem das ações, incluindo a apresentação de uma nova proposta de estatuto social adaptado às regras do segmento. A companhia disse ainda que o conselho deverá voltar a se reunir para convocar assembleia geral extraordinária para votar a decisão.

Na agenda

A Petz (PETZ3) ainda reporta resultado do terceiro trimestre nesta noite. Para amanhã, o Santander (SANB11) divulga seus números antes da abertura do mercado, enquanto Cielo (CIEL3), Localiza (RENT3), RaiaDrogasil (RADL3), Smiles (SMLE3) e Telefônica Brasil (VIVT4) apresentam seus balanços após o fechamento.

