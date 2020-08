No radar: Guedes, Fed e o que mais move o mercado nesta quinta-feira

As incertezas sobre os rumos da política econômica e os sinais de relaxamento da política fiscal voltam a dominar as atenções dos investidores no Brasil nesta quinta-feira, 27. Mas não é só isso. Além de desdobramentos envolvendo o ministro da Economia, Paulo Guedes, o mercado fica atento à recheada agenda econômica dos Estados Unidos.

Às 9h30, o Departamento de Trabalho americano irá divulgar os dados semanais de pedidos de seguro desemprego, que têm sido o principal indicador de alta frequência para avaliar os impactos da pandemia na economia e o ritmo de sua recuperação. Na semana passada, os números ficaram em 1,1 milhão, frustrando os investidores que esperavam que os pedidos se mantivessem abaixo da linha do milhão. Desta vez, as expectativas do mercado estão em exatamente 1 milhão.

Nesse mesmo horário, o governo dos Estados Unidos irá divulgar a segunda prévia do PIB do segundo trimestre – período mais atingido pelos efeitos econômicos do coronavírus. Na primeira prévia, o PIB americano teve queda de 32,9% no ritmo anualizado, ficando levemente melhor do que as expectativas de contração de 34,1%. Ainda assim esse foi o pior resultado trimestral desde a Grande Depressão de 1929.

Ainda pela manhã, às 10h10, as atenções estarão voltadas para o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, que irá discursar no Simpósio Anual do Fed de Jackson Hole. Sem sinais de inflação na economia americana e com os dados de desemprego bem acima da média histórica, a expectativa dos investidores é a de que Powell faça um discurso com tom expansionista, com sinalizações de novas medidas para estimular a economia americana. Por outro lado, o mercado tem interpretado os últimos discursos do chairman do Fed como pessimistas, o que tem feito os mercados reagirem negativamente.

Na bolsa brasileira, as ações da Vivara e da Yduqs devem ter uma atenção especial, com os investidores repercutindo o resultado do segundo trimestre, divulgado na noite de quarta-feira, 26. No ano, os papéis da Vivara e Yduqs acumulam respectivas quedas de 21,6% e 36,95%.

Haverá atenção também para os papéis da Petrobras e da BR Distribuidora, depois que a petrolífera estatal anunciou na noite de quarta que vai realizar uma oferta subsequente (follow on) para se desfazer dos 37,5% de ações que ainda possui na maior distribuidora de combustíveis do país.

Na quarta-feira, 26, o Ibovespa fechou em queda de 1,46%, em 100.627,33 pontos, depois de chegar a ficar abaixo dos 100.00 pontos, com temores sobre o aumento dos gastos do governo além daqueles relacionados aos efeitos da pandemia. O dólar subiu 1,5% para 5,612 reais.