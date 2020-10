No radar: Maia e Guedes, Fed e o que mais move o mercado nesta terça

O mercado internacional opera de forma mista nesta terça-feira, 6, enquanto os investidores aguardam pelo discurso do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, e por avanços nas negociações de estímulos nos Estados Unidos. Enquanto isso, no Brasil, a reaproximação entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deve trazer algum bom humor para os negócios.

Após trocarem farpas na última semana, Maia e Guedes selaram a paz em jantar em casa de ministro do Tribunal de Contas da União organizado por parlamentares. Após o encontro, o presidente da Câmara admitiu que foi “indelicado e grosseiro” na semana passada, quando chamou o ministro de “desequilibrado” e sugeriu a ele que assistisse ao filme “A Queda: as últimas horas de Hitler”. Maia também reforçou que deve dar continuidade à agenda de reformas, mas que a regulamentação do teto de gastos é prioridade. “A agenda de reformas não pode parar, mesmo com a eleição municipal. O teto de gastos é a primeira das nossas urgências, porque com a regulamentação do teto de gastos, a gente resolve o programa social.”

Fed

Ainda no fim da manhã, as atenções devem se voltar para o encontro anual da Associação Nacional de Economia Empresarial (NABE, na sigla em inglês), onde Powell fará seu discurso. O tema da conferência virtual será sobre a economia durante a pandemia. A expectativa é de que o presidente do Fed siga a linha dos discursos recentes, em que ele falou sobre os desafios para a recuperação econômica e a necessidade de mais estímulos fiscais.

Estímulos

Assim como o presidente do Fed, os investidores também querem mais injeções de liquidez no mercado, mas as conversas sobre um novo pacote trilionário de estímulos nos Estados Unidos seguem a passos lentos. Segundo a Bloomberg, a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, passou a segunda-feira em tratativas com o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin e, embora os dois lados tenham sinalizado progressos, ainda há lacunas significativas entre a proposta de 2,2 trilhões de dólares de democratas e a de 1,6 trilhão de dólares proposta pela Casa Branca. As conversas devem continuar nesta terça.

Calendário econômico

Na agenda do dia, está prevista a divulgação da Pesquisa de Ofertas de Emprego e Desligamento de Funcionários (JOLTS, na sigla em inglês), que deve dar mais pistas sobre a recuperação do mercado de trabalho americano. Referentes ao mês de agosto, se espera que tenham tido 6,685 milhões de ofertas de emprego, acima dos 6,618 milhões de julho.

A companhia de shopping centers brMalls investiu 9 milhões de reais na Delivery Center Holding, que segundo ela, é pioneira na integração entre o varejo físico e online e responsável por gerir centrais de logísticas instaladas em shoppings e centros comerciais. A Delivery Center possui 40 centrais de entregas e 3 mil lojistas integrados ao serviço.