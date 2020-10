No radar: IPCA, Camil, estímulo, e o que mais move o mercado nesta sexta

Os mercados globais seguem em toada positiva nesta sexta-feira, 9, com esperanças sobre um novo pacote de estímulos nos Estados Unidos. No Brasil, as atenções devem se voltar para o IPCA, que deve trazer mais pistas sobre a evolução da inflação no país. Com a próxima temporada de resultados se aproximando, as empresas já começam a soltar prévias operacionais.

Estímulo

Depois de retomar as conversas com o secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, preferiu não passar um programa de socorro às aéreas sem que estivesse dentro de um pacote de estímulo mais amplo. Sem conseguir passar um pacote fragmentado, a Casa Branca dá sinais de que pode aceitar um pacote maior, mas ainda se opõe ao estímulo de 2,2 trilhões dólares aprovado pela Câmara na semana passada.

IPCA

Com os temores sobre a volta da inflação ganhando forma no mercado, a expectativa de analistas é de que o IPCA de setembro seja o maior do ano, com alta mensal de 0,54% e anual de 3,03%.

Enquanto as empresas já começam a apresentar prévias para a próxima temporada de balanços, a companhia de alimentos Camil divulgou na noite de ontem – com atraso – o resultado do segundo trimestre. No período, a companhia registrou lucro líquido de 138,6 milhões de reais – 245,6% superior ao registrados no segundo trimestre de 2019. Além dos efeitos do crescimento da receita, o resultado foi impulsionado pelo corte de custos da empresa. “a Camil vem nos últimos anos trabalhando em medidas de redução de custos e despesas, o que nos posicionou de forma ainda mais competitiva para atuar neste novo ambiente”, afirmou a empresa.

Em prévia dos resultados do terceiro trimestre, a construtora Helbor informou que as vendas no período totalizaram 465,9 milhões de reais – 112% a mais do que o registrado no terceiro trimestre de 2019, enquanto as vendas parte Helbor tiveram incremento de 100% para 308,7 milhões de reais.

Outra construtora a apresentar prévia dos resultados, as vendas totais da Even foram de 480 milhões de reais no terceiro trimestre – volume 84% superior do mesmo período de 2019 e 59% maior que o do segundo trimestre de 2020. No terceiro trimestre, foram entregue 2 projetos que somam 705 unidades , com VGV de 88 milhões de reais.

No terceiro trimestre, a produção da Enauta foi de 1,37 milhão de barris de óleo equivalente, com produção média diária de 14,9 mil.

Localiza e Unidas

A fusão entre as duas companhias foi aprovada pelo Conselho de Administração da Localiza. No dia 12 de novembro ambas as empresas irão convocar, suas respectivas assembleias gerais extraordinárias para aprovar os atos societários relativos à incorporação de ações. O combinação dos negócios ainda precisa da autorização do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

A Minerva encerrou as tratativas sobre uma fusão de sua subsidiária Athena Foods com a sociedade propósito específico para aquisição, listada na Nadasq.

Retrospectiva

Impulsionado pela forte valorização dos grandes bancos, o Ibovespa encerrou o pregão de quinta-feira, 8, em alta de 2,51%, em 97.919,73 pontos. O dólar caiu 0,62% e encerrou cotado a 5,588 reais.