No radar: IBC-Br, vacina, Fed e o que mais move os mercados nesta segunda

Os mercados internacionais iniciam a semana em tom positivo, com as esperanças sobre vacinas renovadas e na expectativa de que o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, retome o discurso expansionista do Simpósio de Jackson Hole na coletiva de imprensa que será realizada na quarta-feira, 16, após a decisão sobre a nova taxa de juros americana, atualmente no intervalo entre 0% e 0,25% ao ano.

Recuperação de Nasdaq

Os índices futuros americanos operam em alta de mais de 1% na manhã desta segunda-feira, após terem registrado perdas significativas nas últimas duas semanas. A recuperação dos ativos, afasta, mesmo que temporariamente, os temores sobre uma bolha no mercado americano, que até o início do mês vinha de quebrando recordes sucessivamente, mesmo com a economia global dando sinais de fraqueza.

Vacina

A retomada dos testes da vacina desenvolvida pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford, anunciada no fim de semana, traz algum conforto para os investidores, após terem sido interrompidos por efeitos adversos em voluntários. No Brasil, a volta dos testes começa já nesta segunda.

Tik Tok

O aparente desfecho da novela Tik Tok, com a Oracle se tornando a parceira da chinesa ByteDance nos Estados Unidos, deve trazer algum alívio para a guerra comercial entre as duas potências. A parceria ocorreu em meio às ameaças do governo americano desligar as operações do Tik Tok nos Estados Unidos, caso as operações da rede social no país não fossem vendidas para uma empresa local. A Microsoft, que estava na briga pelos ativos, anunciou no domingo, ficou de fora, após um mês de negociação.

Juros e inflação

Já de olho na decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), de quarta-feira, 16, o mercado local deve seguir avaliando os dados recentes de inflação e seus possíveis impactos na taxa de juros Selic, após os índices de preço terem surpreendido os investidores na última semana. Embora as expectativas do mercado sejam de manutenção da taxa de juros Selic no nível atual de 2% ao ano, membros do BC não descartaram um novo corte até o fim do ano. Nesta segunda, a nova expectativa sobre inflação e juros aparecem no boletim Focus.

IBC-Br

Conhecido como “prévia do PIB”, o IBC-Br de julho, que será divulgado nesta segunda, deve apontar para o terceiro mês consecutivo de recuperação da economia brasileira, após as perdas de março e abril. A projeção mediana do mercado aponta para uma alta da atividade econômica de 3,4% em relação ao mês anterior. Na última semana, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostraram uma forte recuperação do varejo. Os dados de julho setor de serviços, principal motor da economia local, também chegaram a surpreender positivamente, seguem bem piores do que os registrados no mesmo período do ano passado.

Ser compra Laureate

No radar corporativo, os investidores devem repercutir positivamente a compra da Laureate Brasil pela Ser Educacional em uma transação estimada em 4 bilhões de reais. A aquisição, que cria a quarta maior empresa de ensino superior do país, amplia a participação da companhia de origem nordestina no Sul e Sudeste. Entre os ativos adquiridos estão as universidades FMU e Anhembi Morumbi.