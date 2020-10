No radar: pacote nos EUA, Weg e IRB e o que mais move o mercado

As bolsas ocidentais operam majoritariamente no campo negativo nesta quarta-feira, 21, com os investidores digerindo os sinais de avanços nas negociações sobre o pacote de estímulo americano. No Brasil, as atenções estarão voltadas para a divulgação — antes da abertura do mercado — do resultado trimestral da Weg, uma das empresas mais populares entre os investidores por causa do crescimento, além do IRB Brasil, que divulgou uma atualização de seus números até agosto na noite de terça-feira, 20.

Na véspera, a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, voltou a conversar com o secretário do tesouro Steven Mnuchin, e se aproximaram de um meio termo, segundo o porta-voz de Pelosi. Mas ainda há divergências sobre o nível de financiamento. Com isso, Pelosi e Mnuchin devem retomar as conversas na tarde desta quarta.

No último pregão, o Ibovespa chegou a recuperar os 100 mil pontos, com os investidores precificando um acordo sobre o pacote de estímulo antes das eleições americanas. Caso o acordo, que segue se arrastando, não saia, deve haver reações negativas nos mercados.

Enquanto o mercado segue atento aos desdobramentos dos estímulos, na Europa, a segunda onda de coronavírus segue atrapalhando os mercados. No continente, investidores ponderam a possibilidade de outros países seguiram a Irlanda e retomarem o lockdown. Por lá, o índice pan-europeu Stoxx 600 caía pouco mais de 1%, enquanto os índices futuros americanos tinham ligeiras quedas de menos de 0,2%.

Resultados

No Brasil, a temporada de balanços do terceiro trimestre começa a ganhar força. Na noite de terça-feira, 20, foram a vez de Neoenergia e Romi apresentarem os resultados. No período, o lucro da companhia de energia elétrica cresceu 36% para 814 milhões de reais. Parte do resultado se deu em função do do aumento de consumo de energia residencial, segundo a Neoenergia foi impulsionado tanto pelo aumento de 1,6% da base de clientes como pelo isolamento social imposto pela pandemia. Já a Romi, do setor industrial, apresentou aumento do lucro operacional em 12,3% para 30,847 milhões de reais. Entre os fatores que contribuíram para o resultado da empresa estão redução de despesas, aumento da entrega de peças de grande porte e ao ambiente favorável à locação de máquinas.

A uma semana de apresentar o balanço do terceiro trimestre, a Petrobras divulgou seu relatório de produção e vendas do período, no qual a empresa afirma que seu desempenho operacional foi “muito bom”. A companhia reportou aumento da de 5,4% na produção média de óleo, LGN e gás natural em relação ao trimestre anterior. Parte do resultado se deu em função dos campos do pré-sal, que expandiram a produção em 36%, enquanto a produção das demais áreas sofreram contração. Pelas estimativas da empresa, a produção média no ano deve superar a meta anteriormente estipulada. Ainda segundo a Petrobras, o aumento da produção não gerou estoques excessivos devido à maior entre produção, refino e comercialização. “Temos trabalhados com os estoques inferiores aos do período pré-covid.”

A resseguradora IRB informou que seu faturamento de agosto atingiu 697 milhões, nível semelhante ao do mesmo período de 2019. No entanto, a empresa segue dando prejuízo, desta vez de 65,4 milhões de reais. Os resultados não auditados estão sendo divulgados de forma mensal pelo IRB devido às maiores exigências de Superintendência de Seguros Privados (Susep). A empresa deve apresentar o balanço do terceiro trimestre somente em 3 de novembro.

Dimed

A pedidos de acionistas, a distribuidora de medicamentos Dimed informou que está estudando a possibilidade de converter suas ações preferenciais (sem direito a voto) em ordinárias (com direito a voto). Uma assembleia geral extraordinária e uma de especial de acionistas preferencialistas devem ser realizadas nos próximos dias para discutir o tema.

A Totvs adiou para até o dia 31 de dezembro a validade da proposta de fusão com a Linx, apresentada em agosto deste ano.

Retrospectiva

No pregão de terça-feira, o Ibovespa subiu 1,91% para 100.539,83 pontos, enquanto o dólar teve leve alta de 0,12% e encerrou sendo vendido a 5,611 reais.